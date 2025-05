Velike riječi Guardiole: 'Joško je naš najvažniji igrač ove sezone. Bez njega bi bilo nemoguće...'

Manchester City odigrao je svega 0-0 na gostovanju kod Southamptona u 36. kolu Premier lige čime je mrvicu zakomplicirao plasman u Ligu prvaka naredne sezone. 'Građani' i dalje drže visoko treće mjesto, no glavni konkurenti dišu za vratom. Sreća po Pepa Guardiolu je što Newcastle i Chelsea, četvrti i peti na ljestvici, igraju međusobno, no City je kod slabašnih 'svetaca' morao slaviti kako bi sigurno dočekao završetak sezone.

Što je tu je, šanse da će City nastupati u Ligi prvaka iduće godine unatoč lošijoj sezoni su iznimno velike, a Guardiola je Joška Gvardiola (23) naveo kao glavnu uzdanicu tijekom turbulentnog prvenstva.

- Joško je bio najvažniji igrač kojeg smo imali ove sezone, bez Joška bi bilo nemoguće održati momčad - rekao je španjolski strateg i dodao:

- Pouzdan je za nastupe svaka tri dana, u dobrim i lošim trenucima, bio je vrhunski. I Bernardo Silva, rekao sam to mnogo puta, nekoliko drugih igrača u lošim trenucima sezone uvijek je bilo tu. Ne zaboravljam to. Lako je kada su svi spremni, zabavno je, ali kada si pouzdan i dostupan za igranje svaka tri dana, borbu, patiš i sljedeći put pokušavaš ponovno u lošim trenucima, to mi puno znači. Puno.

Joško Gvardiol je u Manchester City stigao 5. kolovoza 2023. godine u rekordnom transferu vrijednom 90 milijuna eura. Hrvatski reprezentativac opravdao je teret najskupljeg stopera svijeta u povijesti i konstantno je pružao dobre igre, uz manje oscilacije što je normalno kod svakog igrača.

Ove sezone nastupio je 49 puta odigravši 4153 minute, zabio je šest golova i dva puta je asistirao. A tek su mu 23 i najbolje godine mu tek slijede...