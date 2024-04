Veliki Cruyff: Puškom na glavu, farma svinja i sigurna oklada...

Početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća Johan Cruyff je bio ono što je danas Leo Messi. Velikan, umjetnik, igrač čiji su se potezi kopirali, čijim se driblinzima i golovima divio cijeli nogometni svijetu. Uostalom, čovjek je tri puta bio nogometaš godine, prvo 1971., pa opet 1973. i 1974. Bio je simbol onoga što poznajemo pod terminom "totalni nogomet", čiji je idejni tvorac veliki Rinus Michels, a bio je i najbolji igrač SP-a 1974., na kojem je Nizozemska došla do finala, u kojem je Zapadna Njemačka u Münchenu slavila 2-1. Njegov autorski potpis nosi i dribling koji se naziva "Cruyff turn", a danas ga koristi svaki nogometaš koji drži do sebe... Johan Cruyff danas bi, da je živ, proslavio 77. rođendan. Prošlo je već osam godina kako nije s nama.

Uz sve to, Johan Cruyff bio je najslavniji igrač koji je na leđima nosio broj 14, pa su Španjolci izvukli točno toliko - 14 anegdota koji su obilježili lik i djelo jednog velikog nogometaša. I trenera, naravno, jer on je začetnik moderne Barcelone, ikona koju se ne zaboravlja. A nema ga među nama već točno godinu dana. Cruyffovo srce prestalo je kucati 24. ožujka 2016., imao je tad 68 godina.

Pasionirani pušač prešao je na - žvakaće gume

Dugo je bio zaštitno lice Camela, uvijek s cigaretom u rukama, da bi u jednom trenutku odlučio da je dosta.

- Prestao sam pušiti zato što su mi liječnici rekli da ću umrijeti ako nastavim ovako - objasnio je Cruyff veliku promjenu u svom životu, pa čak i imidžu.

Kad se ostavio cigareta, "navukao" se na žvakaće gume. Umjesto Camela okrenuo se Chupa Chupsu.

Rat velikih brendova zbog najveće zvijezde

Na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 1974. godine sponzor nizozemske reprezentacije bio je Adidas, a Cruyffov privatni sponzor bila je Puma. Pokušali su predstavnici dva velika brenda doći do zajedničkog rješenja, ali svatko sa svojim čvrstim stavovima. Na kraju je "rješenje" smislio sam Cruyff. Ostatak momčad igrao je u dresovima s tri prepoznatljive Adidasove crte, a Cruyff je imao - dvije. Zvuči nevjerojatno, ali to je bio Cruyff, zvijezda koja može sve...

Mali se ne može zvati Jordi? Ma nemojte...

Rođeni Nizozemac, dečko iz Amsterdama, toliko se zaljubio u Kataloniju da je svome sinu odlučio dati ime Jordi. Izvorno katalonsko. Međutim, u vrijeme generala Franca baš se i nije blagonaklono gledalo na imena s katalonskim prizvukom pa su mu pokušali objasniti da ne može sina tako nazvati.

- Kakva je procedura? Ja moram potpisati ono što ti zapišeš u registar? Onda napiši ono što sam ti rekao - navodno je išao razgovor sa službenikom.

Dječak je, naravno, dobio ime Jordi, kasnije je postao i nogometaš, došao i do Barcelone, ali karijera je bila daleko od očeve.

Football: Franz Beckenbauer and Johan Cruyff at Cosmos | Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB

'Treneru, makni se, sad ja ovo preuzimam'

U Ajaxu je Cruyff prvi mandat odradio od 1964. do 1973., a vratio se 1981., kao iskusni 34-godišnjak. Utakmicu protiv Twentea te prve sezone gledao je s tribine zbog ozljede, Ajax je gubio 3-1, a trener Leo Beenhaker nije znao što učiniti. No zato je znao Cruyff. Sišao je s tribine, došao do klupe, a Beenhaker ga je u čudu gledao. Cruyff je preuzeo momčad usred utakmice, a Ajax je slavio 5-3.

- Ni danas mi nije jasno kako sam se uspio suzdržati da ga ne odalamim pred kamerama - govorio je Beenhaker godinama poslije.

Ne želite mog kapetana? Odoh ja odavde!

Trener Ajaxa, "pravi" trener, bio je od 1985. do 1988., a otišao je zbog jednog incidenta u svlačionici. Ili, točnije, "incidenta". Naime, kapetan Ajaxa do tog je trenutka bio Piet Keizer, bliski Cruyffov prijatelj, no igrači su odlučili izabrati novoga kapetana. Čim je taj sastanak završio, Cruyff je znao da je priči došao kraj.

- Istog trenutka otišao sam u svoj ured, podigao slušalicu, nazvao svog agenta i rekao mu: 'Gotovo je, nađi mi novi klub' - ispričao je Cruyff.

Sljedeće sezone sjedio je na klupi Barcelone.

Broj 14 nosio je zbog supruge i - numerologije

Luku Modrića s Cruyffom su uspoređivali zbog fizičke sličnosti, ali i broja 14, koji je naš veznjak nosio u Tottenhamu. Isti broj, naravno, nosio je i Cruyff, a za to je imao i razlog. Numerološki razlog.

- Moju Danny oženio sam 2. 12., što u zbroju daje 14. Bilo je to 1968. godine, a šest i osam opet daju zbroj 14 - objasnio je svoj izbor Cruyff.

Hristo, hoćeš se kladiti da nećeš zabiti?

Dok je bio trener Barcelone, Cruyff se često znao kladiti sa Hristom Stoičkovim na treninzima. Tko će više, tko će bolje, tko će preciznije... Između ostalih, jedna oklada se odnosila i na utakmicu s Tenerifeom.

- Kladim se u 100.000 pesosa da nećeš zabiti gol - ponudio je okladu Cruyff, a Stoičkov je prihvatio.

Barcelona je na poluvremenu vodila 2-0, golove su zabili Laudrup i Goikoetxea, a u svlačionici je Cruyff napravio jednu zamjenu...

- Hristo, izlaziš iz igre. I duguješ mi 100.000 pesosa - sa smiješkom je, na svoj način, okladu dobio Cruyff.

2016 Christmas Sport Package | Foto: PA/Press Association/

Stavili mu pušku na glavu pa odustao od SP-a

Jedan od najstresnijih trenutaka u životu Johana Cruyffa dogodio se uoči SP-a 1978. Razbojnici su ga nedugo prije turnira pokušali oteti!

- Ušli su u moju kuću u Barceloni, zavezali su mene, suprugu i djecu, a meni su još i uperili pušku u glavu - ispričao je poslije Cruyff, kojeg je taj događaj strašno pogodio, dugo se oporavljao od te traume...

Cijeli Wembley luduje, a on uvodi rezervnog igrača

Svibanj 1992., finale Kupa prvaka na kultnom Wembleyu, Cruyffova Barcelona igrala je protiv Sampdorije i bilo je neočekivano napeto. Sve do 112. minute stajalo je 0-0, a onda je Ronald Koeman potegnuo iz slobodnjaka, pogodio rašlje i izvazvao ludnicu među Barceloninim navijačima, na klupi... Svi su skakali, slavili, jedino je Cruyff bio u svom filmu. Istog trenutka otrčao je do četvrtog suca i prijavio izmjenu. Svi luduju, a on hladan kao špricer uvodi stanovitog Alexanca. Samo nogomet, potpuna usredotočenost, maksimalan profesionalnizam, veliko iskustvo... Šesnaest godina poslije, sjetit ćemo se, Slaven Bilić je protiv Turske slavio zajedno sa svima ostalima.

Cilj - naučiti Pepa sve o nizozemskom nogometu

Jednog dana došao je do mene i pitao me imam li što protiv da dobijem novog cimera. U klupskom kampu, na putovanjima, uvijek... Taj mladić zvao se Pep Guardiola, ispričao je Ronald Koeman.

Zadatak kojeg je dobio shvatio je vrlo ozbiljno.

- Rekao mi je da se treba pobrinuti za njega, da mu moram biti tutor i maksimalno mu pomoći da se razvije i shvati sve principe nizozemskog nogometa. I uspjeli smo - kazao je Koeman.

Majstore, nije pristojno slaviti gol za 5-0!

Tek je Cruyff došao u Barcelonu, bila je to njegova prva sezona, ali odmah je preuzeo svlačionicu. I bio autoritet bez premca. U veljači 1974. Barcelona je došla na Santiago Bernabeu i "satrala" velikog rivala Real Madrid. Barca je vodila 4-0, jedan gol zabio je i sam Cruyff, a za konačnih 5-0 pogodio je omaleni peruanski veznjak Hugo Sotil. Krenuo je euforično slaviti, no odmah je do njega dotrčao Cruyff.

- Krenuo sam trčati, slaviti, kad je dojurio Johan i zgrabio me za vrat. U svom stilu mi je objasnio da nije pristojno slaviti gol u takvom trenutku i morao sam se smiriti - prisjetio se Sotil.

Želim lože za moje prijatelje ili odlazim odmah

Iz Barcelone je Cruyff otišao 1978. i preselio se u SAD. Igrao je u Los Angelesu i Washingtonu pa se vratio u Španjolsku. Na opće iznenađenje cijelog svijeta, otišao je u mali Levante. Bilo je to 1981., sedam godina nakon što je primio treću Zlatnu loptu. Kad su ga pitali koja je razlika između Cruyffa koji je dobivao Zlatne lopte i Cruyffa koji dolazi u Levante, lakonski je odgovorio:

- Sad sam puno pametniji.

Ispalo je da je prije svega puno... ha, samouvjereniji. Uoči utakmice protiv Alavesa tražio je od predsjednika Levantea da mu osigura polovicu prostora u ložama za njegove goste, koji ga žele gledati. Predsjednik kluba glatko ga je odbio, a on je isti čas pokupio stvari i otišao. Nakon deset odigranih utakmica i dva postignuta gola.

Sakrivao se po šumi od Michelsa, Rijkaard od njega

Rinus Michels je u svoje vrijeme znao momčad odvesti na trčanje u šumu u blizini središta Amsterdama. Cruyff bi se u tim slučajevima uspješno sakrivao po šumi i štedio snagu. Kako sam kaže, mislio da je jako mudar i pametan, a kad je postao trener, imao je isti princip kao Michels. Vodio je igrače u šumu na trčanje, a niz je nastavio Frank Rijkaard. Kao igrač se sakrivao od Cruyffa, a kad je postao trener, Rijkaard je i sam vodio igrače u šumu.

- Bilo mi je zabavno pratiti kako se Frank razvija, kako je preuzeo taj način rada, na koji treneri uglavnom nisu navikli, ne koriste ga - kazao je Cruyff.

FC BARCELONA v REAL MADRID.LA LIGA 2015/2016. | Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Nogomet nastavio igrati zbog farmi svinja

Razmišljao je Cruyff već 1978. o završetku karijere, pritisnut velikim privatnim problemima. Ulagao je novac na razne strane i te godine gotovo sve izgubio. Uložio je, između ostaloga, i u farmu svinja, a taj mu je biznis upropastio čovjek koji je navodno i zaveo njegovu suprugu. Odlučio je sve presjeći i otići daleko, u SAD.

- Milijune sam izgubio na toj farmi svinja, ostao sam praktički bez novca i zato sam odlučio da ću i dalje igrat nogomet. Uostalom, brzo sam shvatio da bi bilo idiotski završiti karijeru s 31 godinom kad posjeduješ takav talent kakav sam ja posjedovao - kazao je Cruyff.

Top 5 izjava Johanna Cruyffa

Cijeli koncept u samom startu trune ako u bilo kojem obliku ima pa i najmanji oprez kad je u pitanju davanje šanse mladim igračima

Odaberi najboljeg igrača za svaku poziciju i imat ćeš momčad sa 11 najboljih igrača, ali to ne znači da automatski imaš i najbolju momčad

Racionalnost je limitirana. Primjer? Gledano kroz mjerljive statistike, Romario je promašaj. A gledano nogometno, Romario je genij

Ogromna je pogreška dijeliti igrače na umjetnike i radnike. Kreativnost ne potire disciplinu. Te se dvije kategorije ne tuku nego su u braku

Gdje god je ogromna lova uvijek postoji i element propadanja jer nogometni lešinari kruže oko novca, a vreća love nikad nije zabila gol