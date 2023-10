Veliki debakl Lovrena i društva: Lyon je izgubio u derbiju začelja

U posljednjem susretu devetog kola francuske Ligue 1 igrale su međusobno dvije posljednje momčadi s ljestvice, a Clermont je kao gost pobijedio Lyon 2-1.

Do ove nedjelje bile su to i jedine momčadi bez pobjede, a nakon nedjelje ne tako davno ugledni Lyon ostaje jedina momčad Ligue 1 bez slavlja.

Clermont je prednost od dva pogotka stekao nakon prvih 45 minuta. Cham je bio strijelac u 10., a Magnin u 35. minuti. Cijelo drugo poluvrijeme Lyon je napadao, ali uspio je samo smanjiti. U 52. minuti autogol je dao Ogier, no ni do boda Lyon do kraja nije uspio doći.

Hrvatski nogometaš Dejan Lovren odigrao je cijelu utakmicu za Lyon, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na domaćoj klupi za pričuve.

U nedjelju su se inače nogometaši Monaca vratili na vrh ljestvice nakon što su na domaćem terenu pobijedili Metz 2-1. Za Monaco susret nije dobro počeo jer je već u četvrtoj minuti Camara pogodio za 1-0 gostiju. U ostatku utakmice u junaka se premetnuo ruski nogometaš Aleksandr Golovin koji je zabio dva gola za preokret. Pogađao je u 42. i 55. minuti za šestu ligašku pobjedu Monaca ove sezone.

Monaco ima bod više od druge Nice, dok je Metz ostao nisko, na 16. mjestu ljestvice.

Ranije tijekom nedjelje novu pobjedu upisali su nogometaši Lillea, na domaćem terenu su pobijedili Brest 1-0 u susretu devetog kola. Utakmica je odlučena već u šestoj minuti, a jedini strijelac na susretu bio je turski nogometaš Yazici čime je svoju momčad odveo na četvrto mjesto ljestvice.

Domaću pobjedu upisao je i Nantes koji je s 2-0 bio bolji od Montpelliera. Mollet je zabio u 44. minuti za 1-0, a Bamba u 74. za 2-0 te je i Nantes napravio velike korake prema naprijed na ljestvici. Trenutačno je na sedmom mjestu.

Toulouse i Reims su odigrali 1-1, a oba su gola postignuta početkom drugog dijela. Gosti su poveli pogotkom Richardsona u 48. minuti, a samo tri minute kasnije izjednačio je Dallinga.

U prvom nedjeljnom susretu nogometaši Lorienta su na domaćem terenu svladali Rennes 2-1. Upisao je time Lorient tek drugu prvenstvenu pobjedu ove sezone, a Rennes drugi poraz. Svi pogoci postignuti su u prvom poluvremenu. Sve je počelo autogolom gostujućeg igrača Omarija već u četvrtoj minuti, ali je Rennes preko Blasa izjednačio u 21. minuti. Utakmica je odlučena u sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je Toure zabio za 2-1 Lorienta.

Ligue 1, 9. kolo:

Lyon - Clermont 1-2 (Ogier 52-ag / Cham 10, Magnin 35)

Monaco - Metz 2-1 (Golovin 42, 55 / Camara 4)

Toulouse - Reims 1-1 (Dallinga 51 / Richardson 48)

Lille - Brest 1-0 (Yazici 6)

Nantes - Montpellier 2-0 (Mollet 44, Bamba 74)

Lorient - Rennes 2-1 (Omari 4-ag, Toure 45+2 / Blas 21)

Subota:

PSG - Strasbourg 3-0 (Mbappe 10-11m, Soler 31, Fabian Ruiz 77)

Nice - Marseille 1-0 (Guessand 79)

Petak: