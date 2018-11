Veliki Jürgen ima nasljednika: Jonathan Klinsmann u A repki

Jabuka ne pada daleko od stabla! Talentirani golman Herthe Jonathan Klinsmann (21) našao se na popisu A reprezentacije SAD-a za prijateljske susrete protiv Italije i Engleske. Na popis je pozvan naknadno nakon što je zbog ozlijede prsta otpao golman Columbus Crewa Zack Steffen. Njegov otac Jürgen Klinsmann legendarni je njemački igrač, ali i bivši izbornik SAD-a.

Klinsmann mlađi uglavnom brani za drugu momčad Herthe, a slovi za veliku nadu američkog nogometa. Dio karijere proveo je u omladinskom pogonu Bayerna, a branio je i na UC Berkeleyu. Ovo mu je prvi poziv u seniorsku selekciju, a skupio je čak 21 utakmicu u U-20 reprezentaciji.

Not a bad Hertha Berlin debut for Jonathan Klinsmann, who saved a PK in a #UEL draw (via @EuropaLeague) pic.twitter.com/ltNnFGyPFz