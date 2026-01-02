Obavijesti

NAJBOLJI IGRAČ HNL-A

Veliki lov na Fruka. Traže ga iz čak pet zemalja! Evo koju cifru traži Mišković: 'Imam zamjenu'

Piše Josip Tolić,
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka u prijelaznom roku: Butić na posudbi, Fruk na meti europskih velikana! Mišković traži barem 15 milijuna eura za Fruka. Navijači čekaju nastavak sezone s nestrpljenjem

Dok se navijači Rijeke još oporavljaju od slavlja nakon fantastične 2025. u kojoj je na Rujevicu stigla dvostruka kruna, klupski uredi rade punom parom. Zimski prijelazni rok donosi brojna uzbuđenja, a u centru pažnje su, očekivano, odlasci i dolasci koji će oblikovati momčad za nastavak sezone. U međuvremenu, trener Victor Sanchez odlučio je nagraditi svoje igrače s dva dodatna dana odmora, pa će pripreme umjesto u ponedjeljak započeti u srijedu, 7. siječnja.

Butić u Vukovaru traži minute

Prvi konkretan potez u prijelaznom roku je odlazak mladog napadača Šimuna Butića (19). Zadranin će ostatak sezone provesti na posudbi u Vukovaru, članu istog ranga natjecanja. S obzirom na to da je pod vodstvom Sancheza pao u drugi plan te je ove sezone upisao tek osam nastupa uz jedan gol i dvije asistencije, posudba je logičan korak za njegov daljnji razvoj.

U Vukovaru ga čeka borba za ostanak, a on bi trebao donijeti dodatnu kvalitetu u napadu momčadi kojoj je svaki bod zlata vrijedan. Sanchez, s druge strane, u svlačionici ima dovoljno rješenja u vrhu napada i za Butića je najvažnije da skuplja minute u konkurentnom okruženju.

Počeo je zimski lov na Tonija Fruka

Ipak, glavna tema na Kvarneru je sudbina Tonija Fruka. Najbolji igrač HNL-a i hrvatski reprezentativac na meti je brojnih europskih klubova, a priče o njegovom transferu sve su glasnije. Interes je počeo s Arsenalom, spominjao se i Atletico Madrid, a sada se krug proširio na klubove iz Engleske, Škotske, Grčke, Turske pa čak i američkog MLS-a, piše Novi list.

Fruk, koji je u dosadašnjem dijelu sezone zabio deset golova u svim natjecanjima, igra u životnoj formi, a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko devet milijuna eura. Međutim, predsjednik Damir Mišković jasno je postavio letvicu: pregovori počinju tek s ponudom od 15 milijuna eura. Iako svjestan da će najboljeg igrača teško zadržati, Mišković je u svom stilu poručio da klub već ima spremno rješenje.

​- Ako ove zime ode primjerice Toni Fruk, nećemo mi dovesti nekog novog Fruka u smislu iste vrijednosti na nogometnom tržištu. Pa nije ni Toni, kad je došao kod nas, bio ovakav igrač kakav je danas! Rijeka zamjenu za njega već ima u vlastitim redovima, ali o tome će odlučivati trener, za to ga plaćam. I vjerujem njegovim procjenama - izjavio je Mišković.

Dok se čeka rasplet situacije oko Fruka, navijači s nestrpljenjem iščekuju početak priprema i nastavak sezone u kojoj Rijeku čekaju izazovi na tri fronta, borba za povratak u vrh u HNL-u, Kup i europsko proljeće u Konferencijskoj ligi. Rasplet prijelaznog roka odredit će s kakvim će snagama bijeli ući u te bitke.

