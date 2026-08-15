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OSTAJE REZERVA

Veliki peh Jere Hribara. Finale EP-a promaklo za pet stotinki

Piše HINA,
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Veliki peh Jere Hribara. Finale EP-a promaklo za pet stotinki
Foto: Gonzalo Fuentes
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Šok za Hribara! Nakon sjajnih kvalifikacija, finale na 50 slobodno izmaklo mu je za samo pet stotinki u Parizu

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Jere Hribar, 22-godišnji hrvatski plivač, nije se uspio plasirati u finale na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu nakon što je u polufinalu ukupno ostvario deseto vrijeme. U jutarnjim kvalifikacijama Hribar je ukupno ostvario drugo najbolje vrijeme. Plivao je 21,62 čime je za 17 stotinki popravio dotad svoje najbolje vrijeme u karijeri na ovoj dionici.

U polufinalu je Hribar u svojoj skupini zauzeo četvrto mjesto s vremenom 21,77. Bolji su od njega bili Ukrajinac Vladislav Buhov s 21,51, Talijan Giovanni Guatti s 21,72 i Francuz Maxime Grousset s 21,76.

U drugoj skupini čak su šestorica plivača otišla ispod vremena hrvatskog plivača uključujući najbržeg Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji je otplivao 21,38. Hribar ostaje u statusu rezerve za finale koje mu je promaklo za pet stotinki. Hribar je aktualni europski prvak na 50 slobodno, ali u malim, 25-metarskim bazenima. Hrvatski rekord na 50 slobodno i dalje drži Duje Draganja s vremenom 21,29.

Ranije tijekom prvenstva Hribar je zauzeo peto mjesto na 100 slobodno, a bio je dio štafete 4x100 slobodno koja je osvojila brončanu medalju. U nastavku dana u polufinalu na 200 metara leptir nastupit će hrvatska plivačica Amina Kajtaz Pinjo.

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