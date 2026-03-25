GDJE JE SVE POČELO

Veliki povratak Štrleka. Nakon 14 godina vraća se u Zagreb

Piše Domagoj Vugrinović,
Susret Nexea i Fredericie u 4. kolu drugog kruga EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nisam bilo kakvo krilo, imam određeni rejting, sve što sam u karijeri ostvario, ostvario sam svojim trudom, kazalo je legendarno lijevo krilo

Admiral

Iskusni hrvatski rukometaš Manuel Štrlek (37) vraća se u RK Zagreb, klub u kojem je započeo karijeru, i od sljedeće će sezone ponovno nositi njegov dres nakon čak 14 godina.

Štrlek je Zagreb napustio 2012. godine, nakon čega je izgradio impresivnu međunarodnu karijeru nastupajući za  KielceuVeszprému i Füchse Berlinu, s kojim je prošle sezone osvojio naslov njemačkog prvaka. U međuvremenu je bio i standardni član hrvatske reprezentacije, za koju ima oko 160 nastupa i gotovo 600 golova te osvojio više medalja s velikih natjecanja.

Povratak u Zagreb dolazi u trenutku kada klub želi ojačati momčad nakon zahtjevne europske sezone i ponovno postati konkurentan u Ligi prvaka. Iskusni lijevi krilni igrač trebao bi  znanjem i iskustvom pomoći mlađim suigračima i biti važan faktor u svlačionici i na terenu.

- Ideja je postojala i ranije, sad je došlo do realizacije i sretan sam što se imam priliku vratiti doma. Prošlo je 14 godina otkako sam iz Zagreba otišao u Kielce, u kojem sam bio šest sezona, pa pet sezona u Veszpremu, pa Našice, pa prilika koju sam dobio da se okušam u Bundesligi i to u dresu Füchsea iz Berlina, koji se prvi put popeo na krov Njemačke. Igrati u Bundesligi bila mi je želja cijeli život, a ostvarila se igrom slučaja - rekao je Štrlek za SN.

Susret Nexea i Fredericie u 4. kolu drugog kruga EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Nisam bilo kakvo krilo, imam određeni rejting, sve što sam u karijeri ostvario, ostvario sam svojim trudom… No, dobro, to je samo detalj u dobroj priči. Preživio sam i sretan sam što se imam priliku vratiti u Zagreb, nadam se i igrati Ligu prvaka i pokazati da još imam puno ambicija i da mogu odlično igrati rukomet - dodao je te zaključio:

- I jako sam sretan i ponosan što ću u Zagrebu biti dogodine jedini igrač koji je ponikao u klubu i što se vraćam tamo odakle je sve počelo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

