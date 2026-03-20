STIGLA DVA POJAČANJA

Zagreb pronašao zamjenu za Gojuna u osvajaču Lige prvaka

Piše Davor Kovačević,
Zagreb: PPD Zagreb i Vardar u prvoj utakmici osmine finala rukometne Lige prvaka | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

RK Zagreb je potvrdio još dva igrača za sljedeću sezonu. Oni su Jovica Nikolić (24) i Gleb Kalaraš (35), koji će na ljeto doći iz Pick Szegeda. Obojica su potpisala dvogodišnji ugovor. Kalaraš je svakako zvučnije ime, prvak Europe s Vardarom, obrambeni specijalist, koji će biti zamjena za kapetana Gojuna, koji odlazi u mirovinu. 

- Jako sam sretan što sam potpisao za Zagreb. Dobro poznajem klub, puno sam puta igrao protiv Zagreba u SEHA ligi i u Ligi prvaka. Sviđa mi se pobjednički mentalitet i definitivno je presudilo to što ćemo i sljedeće sezone igrati Ligu prvaka. Cilj je jasan. Osvajanje dva domaća trofeja i što bolji plasman na europskoj sceni - rekao je ruski rukometaš, koji je igrao i za Saint PetersburgMotor ZaporožjeMagdeburgBalingen i Melsungen...

Nikolić je desni vanjski, nije se naigrao u Mađarskoj, ali bolja bi prilika za dokazivanje trebala biti u Zagrebu.

- Velika mi je čast što ću biti igrač jednog velikog kluba s bogatom tradicijom kao što je Zagreb. Nakon epizode u Pick Szegedu, vidim ovo kao novi veliki korak u karijeri i veselim se izazovima. Nakon što mi je sportski direktor Damir Bičanić iznio planove kluba za budućnost i predstavio projekt, nije mi se bilo teško odlučiti. Siguran sam da svi u klubu žele napraviti iskorak u Europi sljedeće sezone i to je i moj prvi cilj. Da Zagreb bude konkurentan na najvišoj razini. Osvajanje dva domaća trofeja je također nešto što bih želio napraviti sa Zagrebom i iskreno se veselim sljedećoj sezoni - poručio je srpski reprezentativac, koji je krenuo iz Vojvodine, a putem stekao i bundesligaško iskustvo s Wetzlarom.

