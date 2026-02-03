Veliki preokret na pomolu: Jagušić ipak ide u Dinamo?

Nova transfer-bomba sprema se u Maksimiru. Kako doznajemo, jedan od najboljih igrača HNL-a, Adriano Jagušić (20), jako je blizu prelaska u Dinamo. Već na kraju prošle sezone bilo je govora kako je "prva violina" Slaven Belupa na meti Dinama, a sve se zakuhalo u ljetnom prijelaznom roku. Ipak, to je ohladilo i činilo se kako će Jagušić van Hrvatske, ali sada bi se situacija mogla promijeniti.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Detalji ugovora nisu poznati te nije poznato koliko će Dinamo platiti transfer, ali već bi ovih dana to moglo biti realizirano. U utrci za Jagušića bili su Werder Bremen i Panathinaikos za koje se pričalo da bi mogli izdvojiti jako lijepu cifru. Kako je naveo Fabrizio Romano, Werder je nudio paket od šest milijuna eura. Ponude nisu zadovoljile Slaven, ali ova Dinamova očito je zaista primamljiva. Možda nije financijski bolja, ali je moguće da su uvjeti i postotak od idućeg transfera to što je nagovorilo Slaven da pusti Jagušića u Dinamo.

Pregovori su u odmakloj fazi, a Jagušić je velika želja Marija Kovačevića koji ga je trenirao u Slavenu pa sve upućuje na to da će mladi as Koprivnicu zamijeniti Zagrebom. Još službene potvrde nema, ali situacija "kipi" te bi zaista Dinamo mogao postati moćniji za jednog vrhunskog igrača. Jagušić ove sezone u 22 nastupa ima devet golova i šest asistencija u svim natjecanjima. Jedan je od najvećih mladih talenata HNL-a i bit će zanimljivo vidjeti kako će se uklopiti u sustav Marija Kovačevića.