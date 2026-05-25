Veliki projekt turskog mogula: Bravo dečki, sad ćemo svi skupa otići na maturalac u Las Vegas!
Možda nisam najbogatiji vlasnik nekog nogometnoga kluba, ali sam najluđi. Nisam mijenjao trenere zbog svog ega, već je tim ljudima nedostajao jači ego, izjavio je Acun Ilicali, vlasnik Hulla
Ako se Hull City plasira u Premier ligu, cijelu ću momčad privatnim avionom poslati u Las Vegas. To će im biti nagrada, nagovijestio je još prije početka doigravanja Acun Ilicali (56). Vlasnik Hulla prošao je posljednjih godina vrlo zanimljiv put, od sportskog novinara postao je televizijski mogul, jedno od prepoznatljivijih lica diljem Turske. Danas je producent, poduzetnik i sportski investitor, osnivač i dopredsjednik medijske kompanije Acun Medya, kao i vlasnik turskih televizijskih kanala TV8 i TV8.5.