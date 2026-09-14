Veliki skandal u Benfici: Trener klupskog orla završio u pritvoru zbog krijumčarenja droge

João Paulo Santos, 46-godišnji trener orla Vitórije, slavnog simbola i maskote portugalskog nogometnog diva Benfice, priveden je zbog sumnje da je bio ključna karika u međunarodnoj mreži za krijumčarenje kokaina. Santos se trenutno nalazi u istražnom zatvoru nakon uhićenja u sklopu opsežne operacije koju je provela portugalska kriminalistička policija, bacivši tako tamnu sjenu na jedan od najprepoznatljivijih simbola kluba s Estádio da Luza.

Uhićenje nakon višemjesečne istrage

Do uhićenja je došlo nakon četveromjesečne istrage koju je vodila Nacionalna jedinica za suzbijanje trgovine drogom (UNCTE). Istražitelji sumnjaju da je Santos bio dio sofisticirane organizirane skupine koja je uvozila velike količine kokaina iz Južne Amerike preko lisabonske zračne luke Humberto Delgado.

Prema navodima iz istrage, Santos je navodno zloupotrijebio svoj povlašteni pristup zračnoj luci, koji je imao kao osoba zadužena za transport klupske maskote, kako bi pomogao suradniku, zaposleniku zračne luke, da iznese kovčeg pun kokaina, zaobilazeći pritom sve standardne sigurnosne provjere. U istoj je akciji uhićena još jedna osoba, a obojici je odmah određen istražni zatvor do podizanja optužnice. Ovaj slučaj otvara ozbiljna pitanja o sigurnosnim propustima i potencijalnoj infiltraciji kriminalnih organizacija u strukture povezane s najvećim sportskim klubovima.

Sjena nad svetim simbolom kluba

Orao Vitória nije samo maskota; on je utjelovljenje duha i ponosa Benfice. Tradicija njegova leta preko stadiona Estádio da Luz prije svake domaće utakmice, kada sleti na klupski grb i time ga simbolički upotpuni, postala je legendarna. Prvi orao poletio je na otvaranju novog stadiona 2003. godine, a ideju je osmislio i realizirao Španjolac Juan Bernabé. On je u klubu proveo više od desetljeća, a let orla postao je spektakl koji je oduševljavao navijače i dužnosnike, uključujući i čelnike Uefe. Uhićenje Santosa, čovjeka kojem je povjerena briga o tako važnom simbolu, predstavlja golem udarac za imidž kluba, sugerirajući da se kriminal uvukao i u najsvetije dijelove klupske tradicije.

Niz skandala potresa "Orlove"

Ovo nije prvi put da se ime Benfice povezuje s teškim kriminalom. Prije nekoliko godina, javnost je šokirao slučaj Joséa Carriça, zaposlenika kluba zaduženog za logističku podršku igračima, koji je uhićen dok je u automobilu u vlasništvu Benfice prevozio devet i pol kilograma kokaina. Policijska istraga, nazvana "Porta 18" (Vrata 18) prema ulazu na stadionu gdje se Carriço navodno sastajao s kolumbijskim državljanima, otkrila je duboke veze s narkokartelima. Klub se tada ogradio od slučaja, tvrdeći da je to "stvar pravosuđa koja se tiče Joséa Carriça".

Čak je i bivši predsjednik kluba, Luís Filipe Vieira, imao problema sa zakonom; osuđen je za krađu devedesetih godina, iako kaznu nikada nije odslužio zbog amnestije. Ovi slučajevi zajedno stvaraju zabrinjavajuću sliku koja nadilazi pojedinačne incidente.

Ozbiljne optužbe i moguća kazna

Iako službene optužbe još nisu finalizirane, Santosa se tereti za teško kazneno djelo trgovine drogom. Prema portugalskom zakonu, za krijumčarenje kokaina predviđena je zatvorska kazna u trajanju od četiri do 12 godina. Međutim, ukoliko se tijekom daljnje istrage dokažu otegotne okolnosti, poput sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji i krijumčarenja velikih količina, kazna bi mogla biti znatno stroža, potencijalno i do 25 godina zatvora. Istraga će sada nastojati utvrditi točnu Santosovu ulogu u kriminalnoj hijerarhiji i ukupnu količinu droge koja je preko ove mreže stigla u Portugal.

Foto: YouTube

*Uz korištenje AI-ja