Veliki skandal u kvalifikacijama za SP: Otkazali utakmicu, igrači se odbili ukrcati na avion...

Nevjerojatan događaj potresao je afričke kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica između Malavija i Ekvatorijalne Gvineje otkazana je samo nekoliko sati prije početka jer su se gostujući igrači odbili ukrcati na avion. Ovaj drastičan potez, navodno potaknut sporom s vlastitim nogometnim savezom, otvorio je ključno pitanje: što će Fifa učiniti i koje su posljedice za reprezentacije koje se jednostavno odluče ne pojaviti na terenu?

Uoči ključnog susreta u Lilongweu, glavnom gradu Malavija, nogometni svijet je ostao zatečen. Nogometni savez Malavija izdao je priopćenje u kojem navodi da se utakmica neće odigrati "zbog nepredviđenih putnih komplikacija koje su pogodile gostujuću momčad" te da je Fifa službeno otkazala susret.

Iza diplomatske fraze krije se prava drama. Prema izvještajima, igrači Ekvatorijalne Gvineje pobunili su se protiv vlastitog saveza zbog loše organizacije putovanja. Navodno im je rečeno da će za Malavi poletjeti ujutro na dan utakmice, da bi im potom let bio pomaknut za poslijepodne. To bi značilo da bi sletjeli neposredno prije utakmice, bez vremena za odmor ili pripremu, te bi se praktički morali presvlačiti u avionu. Nakon sastanka, igrači su donijeli jednoglasnu odluku – odbili su putovati.

Ovo nije prvi put da se Ekvatorijalna Gvineja suočava s disciplinskim problemima. Prošlog mjeseca im je odbijena žalba na oduzimanje šest bodova zbog nastupa Emilija Nsuea, igrača koji nije imao formalno odobrenje za promjenu sportskog državljanstva iz španjolskog. Čini se da su problemi unutar saveza postali kronični.

Dok se čeka službena odluka, Fifini propisi su vrlo jasni i ne ostavljaju puno prostora za interpretaciju kada momčad odbije igrati utakmicu. Nacionalni savezi su obvezni odigrati sve utakmice i odgovorni su za ponašanje svoje delegacije. Odbijanje nastupa smatra se jednim od najtežih prekršaja.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Prva i najizvjesnija posljedica je automatski poraz. Utakmica će gotovo sigurno biti registrirana rezultatom 3:0 u korist Malavija, koji će tako dobiti tri boda "za zelenim stolom".

Međutim, kazna tu ne staje. Slijedi financijski udarac za savez Ekvatorijalne Gvineje. Prema Fifinom disciplinskom kodeksu, minimalna novčana kazna za neodigravanje utakmice zbog ponašanja momčadi iznosi 10.000 švicarskih franaka (oko 10.300 €). U slučaju da se ovaj potez protumači kao povlačenje iz natjecanja nakon što je ono već počelo, kazna se penje na najmanje 40.000 CHF (preko 41.000 €). Uz to, savez je dužan nadoknaditi sve troškove i štetu nastalu organizatorima i Fifi.

U ozbiljnijim slučajevima, Fifa može posegnuti i za najstrožom mjerom – diskvalifikacijom momčadi iz tekućih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iako je to rjeđa praksa, ona ostaje kao opcija za ponovljene ili izrazito teške prekršaje.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Sankcije mogu pogoditi i same igrače. Nogometaši koji se odbiju odazvati pozivu reprezentacije za službene utakmice mogu biti kažnjeni zabranom igranja za svoje klubove. Uobičajena kazna je suspenzija na dvije klupske utakmice koje slijede nakon reprezentativne pauze.

Incident u Africi samo je jedan u nizu bizarnih i kontroverznih situacija koje potresaju svjetski nogomet. U istoj kvalifikacijskoj skupini, Južnoafrička Republika tjednima čeka odluku Fife nakon što je za nju nastupio suspendirani igrač Teboho Mokoena. Iako je savez priznao pogrešku, Fifa mjesecima šuti, stvarajući konfuziju i neizvjesnost uoči odlučujućih utakmica.

Istovremeno, na drugom kraju svijeta, vodi se politička bitka oko nastupa Izraela. Dok Ujedinjeni narodi pozivaju na suspenziju zbog rata u Gazi, a Uefa razmatra zabranu nastupa u svojim natjecanjima, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je da će "apsolutno raditi na zaustavljanju svakog pokušaja" da se Izraelu zabrani nastup na Svjetskom prvenstvu..