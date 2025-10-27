Obavijesti

Veliki skok splitskog tenisača! Na ljestvici napredovao i Čilić

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Borna Čorić i Dino Prižmić popeli su se za jednu stepenicu, na 111.,  odnosno na 118. mjesto. Luka Mikrut je ostao na 160. poziciji

Prolazak kroz kvalifikacije i plasman u drugo kolo turnira u Baselu je najboljem hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću donio napredak od 14 mjesta na najnovijoj ATP listi te je sada na 75. poziciji.

Borna Čorić i Dino Prižmić popeli su se za jednu stepenicu, na 111.,  odnosno na 118. mjesto. Luka Mikrut je ostao na 160. poziciji, a Matej Dodig je skočio za šest mjesta i sada je 249. igrač svijeta.  

Osijek: Duje Ajduković i Lukaš Klein u prvom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke
Osijek: Duje Ajduković i Lukaš Klein u prvom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Veliki pad, od 75 mjesta, doživio je Borna Gojo, te sada zauzima 296. poziciju. S druge strane Duje Ajduković, koji dogurao do polufinala challengera u Suzhou, popravio je svoj plasman za 46 pozicija, te je na 326. mjestu. 

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći Nijemac Alexander Zverev. Slijede Amerikanac Taylor Fritz i Srbin Novak Đoković.

ATP lista:

  1.   (1.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.340 bodova
  2. Jannik Sinner (Ita)            10.500
  3. (3.) Alexander Zverev (Nje)           6160
  4. (4.) Taylor Fritz (SAD)               4685
  5. (5.) Novak Đoković (Srb)              4580
  6.  (7.) Alex De Minaur (Aus)             3935
  7. (6.) Ben Shelton (SAD)                3820
  8. (8.) Lorenzo Musetti (Ita)            3685
  9. (11.) Casper Ruud (Nor)                3235
  10. (12.) Felix Auger-Aliassime (Kan)      3195

     75. (89) MARIN ČILIĆ (HRV)                  784 
    111.(112) BORNA ĆORIĆ (HRV)                 557 
    118.(119) DINO PRIŽMIĆ (HRV)                536 
    160.(160) LUKA MIKRUT (HRV)                 366 
    249.(255) MATEJ DODIG (HRV)                 222 
    296.(221) BORNA GOJO (HRV)                  178 
    326.(372) DUJE AJDUKOVIĆ (HRV)              154 

