Veliki Stan Wawrinka najavio kraj karijere: Još jedna sezona!

Stan Wawrinka, sjajni 40-godišnji švicarski tenisač, objavio je da će iduća godina biti njegova posljednja u velikoj karijeri.

„Svaka knjiga ima kraj, a moje je da iduće godine ispišem svoje posljednje poglavlje“, poručio je Wawrinka te dodao da i iduće sezone želi testirati granice do kojih može ići u ovim godinama, ali i na pozitivan način okončati veliku karijeru.

„Uvijek sam uživao u tenisu, a uživam i dalje. Imam još određenih snova koji su vezani za tenis“, izjavio je Wawrinka.

Tijekom karijere Wawrinka je osvojio 16 ATP turnira, a od toga je tri puta bio najbolji na Grand Slam turnirima. Slavio je na Australian Openu 2014. godine, potom je godinu dana kasnije trijumfirao u Roland Garrosu nakon briljantne finalne predstave u kojoj je, u četiri seta, pobijedio Novaka Đokovića, dok je na US Openu najbolji bio 2016. godine. U Melbourneu je u finalu bio bolji od Nadala, a u New Yorku također od Đokovića.

Premda je cijelu svoju karijeru proveo u sjeni trojice najboljih tenisača svih vremena, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića i Rogera Federera, ugrabio je svoj dio slave te je bio i treći tenisač na ATP ljestvici. Trenutačno je 157. na svijetu. S Federerom je osvojio zlatnu medalju u parovima na OIimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a šest godina poslije je bio i osvajač Davis kupa. Ostat će upamćen i kao vjerojatno tenisač s najboljim i najljepšim bekend udarcem u povijesti „bijelog sporta“.