Veliki sukob u Milanu: Allegri i Ibrahimović se skoro potukli!?

Netrpeljivost između Zlatana Ibrahimovića, savjetnika uprave Milana, i sada već bivšeg trenera Massimiliana Allegrija kulminirala je nedavnim fizičkim sukobom u jednom restoranu. Incident, koji je zahtijevao intervenciju treće strane, posljednji je čin drame koja potresa posrnulog talijanskog velikana, otkrila je novinarka Monica Colombo Tenzije koje su godinama tinjale ispod površine konačno su eksplodirale, otkrivajući duboke pukotine unutar klupske hijerarhije i svlačionice koja je izgubila pobjednički kompas.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Žestoka svađa odigrala se pred direktorima Giorgiom Furlanijem i Iglijem Tareom. Rasprava je, prema navodima talijanskih medija, eskalirala u fizičko naguravanje, a upravo je prisebni Tare morao stati između temperamentnih aktera i spriječiti teži ispad. Okidač je navodno bila bizarna rasprava o izboru trećeg golmana za iduću sezonu, no to je bila samo kap koja je prelila čašu. Njihov odnos je mjesecima bio "nepostojeći", a atmosfera u klubu opisivana je kao toksična. Ibrahimović se, navodno, mjesecima nije pojavljivao u trening-kampu Milanello, što dovoljno svjedoči o dubini raskola koji je na kraju rezultirao Allegrijevim odlaskom.

Sukob je puno dublji od jedne rasprave. Allegriju je, kako navode izvori, smetalo Ibrahimovićevo miješanje u trenerski posao. Šveđanin je u svojoj novoj ulozi savjetnika navodno izravno telefonski kontaktirao ključne igrače poput Rafaela Leãa i Youssoufa Fofane, dajući im taktičke savjete i zaobilazeći tako autoritet trenera.

Allegri se osjećao izolirano i frustrirano, pogotovo zbog manjka transparentnosti uprave oko transferne strategije, poput iznenadnog odobrenja transfera vrijednog 30 milijuna eura nakon što mu je rečeno da novca nema. S druge strane, Ibrahimović je smatrao da trener ne upravlja dobro svlačionicom te da je momčad pod njegovim vodstvom izgubila pobjednički mentalitet.

Ovo nije prvi put da su se dvije snažne osobnosti našle na rubu fizičkog obračuna. Gotovo identična scena odigrala se još 2012. godine nakon utakmice Lige prvaka protiv Arsenala. Milan je u Londonu izgubio 3-0, ali je zahvaljujući pobjedi 4-0 iz prve utakmice prošao dalje.

*uz korištenje AI-a