Veliki teniski turnir odlučio reći 'ne' tehnologiji i iduće sezone

Jedini teniski Grand Slam turnir na zemljanoj podlozi, koji se svake godine odigrava u pariškom Roland Garrosu, i sljedeće će godine koristiti linijske suce, priopćili su iz Francuskog teniskog saveza koji upravlja turnirom. Preostala tri Grand Slam turnira, Australian Open, Wimbledon i US Open, od ove su godine prešla na elektronički način određivanja je li lopta pala unutar predviđenih granica igrališta ili izvan njih.

Taj je sustav prvi put eksperimentalno primijenjen već 2017. na Next Gen ATP Finalu u Milanu, gdje su se natjecala osmorica najboljih tenisača do 21 godine starosti, a od ove sezone se primjenjuje na svim natjecanjima ATP Toura. Iz Francuskog teniskog saveza (FFT) su poručili da ustraju u angažiranju linijskih sudaca jer su pokazali visok standard tijekom ovogodišnjeg turnira.

"I na sljedećem Roland Garrosu FFT će nastaviti isticati izvrsnost francuskih sudaca, prepoznatog po cijelom svijetu, s čijim su uslugama organizatori turnira potpuno zadovoljni", priopćili su u ponedjeljak.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na ovogodišnjem izdanju turnira radilo je 404 sudaca i sutkinja, a njih 284 je bilo s područja Francuske. Specifičnost Roland Garrosa je da suci mogu vidjeti trag koji ostavlja lopta na crvenoj zemljanoj podlozi, što doprinosi boljem donošenju odluka, ali još ostaje prostor za tzv. "ljudsku pogrešku".

Elektronički sustav, koji su razvili tako da prepoznaje razlike ovisno o tome radi li se o travnatoj, betonskoj ili zemljanoj podlozi, već se koristi i na turnirima niže razine. Njegova preciznost nije stopostotna, ali je vrlo visoka.

Ipak, ove godine je bilo situacija u kojima su igračice i igrači ostali zapanjeni kad bi sustav zakazao, kao što se moglo vidjeti tijekom Wimbledona ili na turnirima u Madridu i Stuttgartu, gdje su igrali na zemljanoj podlozi. Ponajviše ih je zbunjivala činjenica da u slučajevima očiglednih pogrešaka, koje su potvrđene i usporenim snimkama tijekom televizijskih prijenosa, suci i sutkinje u stolici nisu imali mogućnost promijeniti odluku elektroničkog sustava.