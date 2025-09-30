Obavijesti

Sport

Komentari 0
VJERNI TRADICIJI

Veliki teniski turnir odlučio reći 'ne' tehnologiji i iduće sezone

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veliki teniski turnir odlučio reći 'ne' tehnologiji i iduće sezone
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Roland Garros ostaje vjeran linijskim sucima, unatoč globalnom trendu elektronike. Francuzi ponosno ističu svoje suce, no i dalje prijeti "ljudska pogreška"

Jedini teniski Grand Slam turnir na zemljanoj podlozi, koji se svake godine odigrava u pariškom Roland Garrosu, i sljedeće će godine koristiti linijske suce, priopćili su iz Francuskog teniskog saveza koji upravlja turnirom. Preostala tri Grand Slam turnira, Australian Open, Wimbledon i US Open, od ove su godine prešla na elektronički način određivanja je li lopta pala unutar predviđenih granica igrališta ili izvan njih.

Taj je sustav prvi put eksperimentalno primijenjen već 2017. na Next Gen ATP Finalu u Milanu, gdje su se natjecala osmorica najboljih tenisača do 21 godine starosti, a od ove sezone se primjenjuje na svim natjecanjima ATP Toura. Iz Francuskog teniskog saveza (FFT) su poručili da ustraju u angažiranju linijskih sudaca jer su pokazali visok standard tijekom ovogodišnjeg turnira.

"I na sljedećem Roland Garrosu FFT će nastaviti isticati izvrsnost francuskih sudaca, prepoznatog po cijelom svijetu, s čijim su uslugama organizatori turnira potpuno zadovoljni", priopćili su u ponedjeljak.

French Open
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na ovogodišnjem izdanju turnira radilo je 404 sudaca i sutkinja, a njih 284 je bilo s područja Francuske. Specifičnost Roland Garrosa je da suci mogu vidjeti trag koji ostavlja lopta na crvenoj zemljanoj podlozi, što doprinosi boljem donošenju odluka, ali još ostaje prostor za tzv. "ljudsku pogrešku".

Elektronički sustav, koji su razvili tako da prepoznaje razlike ovisno o tome radi li se o travnatoj, betonskoj ili zemljanoj podlozi, već se koristi i na turnirima niže razine. Njegova preciznost nije stopostotna, ali je vrlo visoka.

Ipak, ove godine je bilo situacija u kojima su igračice i igrači ostali zapanjeni kad bi sustav zakazao, kao što se moglo vidjeti tijekom Wimbledona ili na turnirima u Madridu i Stuttgartu, gdje su igrali na zemljanoj podlozi. Ponajviše ih je zbunjivala činjenica da u slučajevima očiglednih pogrešaka, koje su potvrđene i usporenim snimkama tijekom televizijskih prijenosa, suci i sutkinje u stolici nisu imali mogućnost promijeniti odluku elektroničkog sustava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
FOTO Potreseni Boris Becker, Rade Šerbedžija i teniski asovi u Zagrebu ispratili Nikolu Pilića
KOMEMORACIJA U ZAGREBU

FOTO Potreseni Boris Becker, Rade Šerbedžija i teniski asovi u Zagrebu ispratili Nikolu Pilića

ZAGREB - Komemoracija za tenisku legendu Nikolu Pilića, koji je preminuo prošli ponedjeljak u 87. godini, održana je u hotelu Sheraton. Prisustvovali su joj Ivan Ljubičić, Mario Ančić, Ivan Dodig, Zdravko Marić, Pilićeva udovica Mija Adamović, legendarni Nijemci Boris Becker i Michael Stich, glumac Rade Šerbedžija i mnogi drugi uglednici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025