Veliki udarac: Hrgović na pragu ispadanja iz top 20 na svijetu

I dok cijeli svijet, pa tako i sportski, miruje zbog pandemije korona virusa, BoxRecove rang ljestvice svako malo poprime novi oblik. Tako se najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović našao u nezahvalnoj situaciji. Teškaš je na pragu ispadanja iz top 20, a ispred njega se nalazi nekoliko nelogičnih izbora.

No, BoxRec ima vrlo složen sustav bodovanja boksača i formulu po kojoj se računa ukupan broj njihovih bodova, a detaljno je objašnjen na njihovoj službenoj web stranici. U obzir se uzimaju razni faktori poput statusa protivnika, načina na koji je do pobjede ili poraza došlo, vrste meča, ali i težine boksača. Ljubitelji boksa složili su se kako je ovo zapravo najbolji i najobjektivniji način za rangiranje boksača, puno bolji od onih kakve prakticiraju boksačke organizacije ili primjerice časopis The Ring, piše Fight Site.

Rang ljestvice BoxReca pokazuju usporedbu boksača u trenutnom vremenu, odnosno po najsvježijim parametrima. Pa je tako Tyson Fury prvi na ljestvici teškaša dok je Deontay Wilder prvi pratitelj, a Anthony Joshua tek drugi. To je pomalo začuđujuće pošto je upravo Joshua vlasnik tri od četiri elitna pojasa od kojih mu nedostaje samo onaj WBC-ov.

Filip Hrgović u jednom je trenutku dogurao čak do 13. mjesta, no od tada je u konstantnom padu. Trenutno se nalazi tek na 19. mjestu svjetske ljestvice teškaša iza mnogih imena koji su u posljednje vrijeme ostvarili bolje rezultate od njega. Tako su ga recimo preskočili Joe Joyce, Daniel Dubois i Robert Helenius. Top 20 inače zatvara njegov nesuđeni protivnik prema željama Eddieja Hearna, Martin Bakole.

Koji je onda razlog prvotne stagnacije pa i pada na ljestvici? Odgovor leži u činjenici da je Hrga u posljednje vrijeme slabije aktivan, no bitniji je status protivnika koje je pobjeđivao. Iako veliko svjetsko boksačko ime, Eric Molina je u trenutku meča s Hrgovićem bio tek 86. boksač svijeta te je time ujedno jedini od deset dosadašnjih Filipovih protivnika koji se nalazi u Top 100, piše Fight Site.

Planirani protivnik za idući Filipov meč koji je nažalost otkazan, Jerry Forest, nalazi se na 54. mjestu. Kako se teška kategorija sve više razvija te se zbog velikog broja nadolazećih boksača ugovara sve više međusobnih mečeva Top 50 ili čak Top 30 boksača, toj praksi uskoro će morati pristupiti i Hrgović, ako želi u dogledno vrijeme napasti Top 10.