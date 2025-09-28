Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Ivan Ljubičić (46) je jedna od legendi hrvatskog tenisa. Brojni ljubitelji "bijelog sporta" s radošću pamte njegove uspjehe, istančani bekhend kojim je baratao, olimpijsku broncu iz Atene 2004., kao i osvajanje Davis kupa godinu kasnije...

Foto: Mike Egerton

Ljubičić je u karijeri osvojio i 10 ATP turnira, osvojio je Indian Wells 2010. godine, a kada je njegovim stopama kročio sin Leonardo (16) bilo je jasno da bi Hrvatska trebala imati veliku uzdanicu u nadolazećim godinama.

Foto: Croatian Tennis/Facebook

Leonardo Ljubičić jedan jedan je od najnadarenijih igrača svoje generacije, no 193 centimetara visoki tenisač odlučio je da neće nastupati za Hrvatsku već će ubuduće igrati pod zastavom Monaka, doznaje SK. Njegov otac je nakon završetka karijere s obitelji preselio u Monako, a kasnije je Leonardo zatražio tamošnje državljanstvo.

Teniski savez Monaka odmah ga je uvrstio u razvojni tim Davis Kup reprezentacije.

Mlađi Ljubičić još je uvijek junior, ovaj tjedan igrao je u Rijeci Kvarner Junior Open, juniorski ITF J30 turnir, kojeg je osvojio. U finalu je preokretom svladao Maura Mavračića (17) rezultatom 6-7(5), 7-6(1), 6-1. Leonardu je ovo bio prvi naslov na juniorskom Touru.

Leonardo Ljubičić (lijevo) i Mauro Mavračić (desno) | Foto: HTS

Ako ovako nastavi, smiješi mu se prilično uspješna karijera, no i ako ne uspije na profesionalnoj razini - ima usmeni dogovor igrati za studentsku momčad Sveučilišta Vanderbilt.

Inače, mlađi Ljubičić tečno govori nekoliko jezika: engleski, francuski, španjolski i talijanski. Iza njega je ozljeda leđa, no uspješno se oporavio.