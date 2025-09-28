Obavijesti

Sport

Komentari 7
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
Foto: Croatian Tennis/Facebook

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...

Ivan Ljubičić (46) je jedna od legendi hrvatskog tenisa. Brojni ljubitelji "bijelog sporta" s radošću pamte njegove uspjehe, istančani bekhend kojim je baratao, olimpijsku broncu iz Atene 2004., kao i osvajanje Davis kupa godinu kasnije...

Roger Federer i njegov trener Ivan Ljubi?i? tijekom treninga
Foto: Mike Egerton

Ljubičić je u karijeri osvojio i 10 ATP turnira, osvojio je Indian Wells 2010. godine, a kada je njegovim stopama kročio sin Leonardo (16) bilo je jasno da bi Hrvatska trebala imati veliku uzdanicu u nadolazećim godinama.

Foto: Croatian Tennis/Facebook

Leonardo Ljubičić jedan jedan je od najnadarenijih igrača svoje generacije, no 193 centimetara visoki tenisač odlučio je da neće nastupati za Hrvatsku već će ubuduće igrati pod zastavom Monaka, doznaje SK. Njegov otac je nakon završetka karijere s obitelji preselio u Monako, a kasnije je Leonardo zatražio tamošnje državljanstvo.

Teniski savez Monaka odmah ga je uvrstio u razvojni tim Davis Kup reprezentacije.

Mlađi Ljubičić još je uvijek junior, ovaj tjedan igrao je u Rijeci Kvarner Junior Open, juniorski ITF J30 turnir, kojeg je osvojio. U finalu je preokretom svladao Maura Mavračića (17) rezultatom 6-7(5), 7-6(1), 6-1. Leonardu je ovo bio prvi naslov na juniorskom Touru.

Leonardo Ljubičić (lijevo) i Mauro Mavračić (desno) | Foto: HTS

Ako ovako nastavi, smiješi mu se prilično uspješna karijera, no i ako ne uspije na profesionalnoj razini - ima usmeni dogovor igrati za studentsku momčad Sveučilišta Vanderbilt.

Inače, mlađi Ljubičić tečno govori nekoliko jezika: engleski, francuski, španjolski i talijanski. Iza njega je ozljeda leđa, no uspješno se oporavio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025