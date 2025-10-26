Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠOK U LA-U

Veliki udarac za Lakerse: Dončić se ozlijedio, evo koliko ga nema

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki udarac za Lakerse: Dončić se ozlijedio, evo koliko ga nema
Foto: William Liang

Dodatni problem za Lakerse bit će i neigranje LeBrona Jamesa koji zbog bolova u leđima još nije zaigrao ove sezone

Zvijezda Los Angeles Lakersa, slovenski košarkaš Luka Dončić (26) neće igrati najmanje tjedan dana zbog istegnuća prsta lijeve ruke i kontuzije donjeg dijela lijeve noge.

To znači kako će Dončić sigurno propustiti čak četiri sljedeće utakmice Lakersa, protiv Sacramento Kingsa (nedjelja), Portland Trail Blazersa (ponedjeljak), Minnesota Timberwolvesa (srijeda) i Memphis Grizzliesa (petak).

Dodatni problem za Lakerse bit će i neigranje LeBrona Jamesa koji zbog bolova u leđima još nije zaigrao ove sezone.

U prve dvije utakmice ove sezone Lakersi su upisali po pobjedu i poraz, a Dončić je trenutačno na prosjecima od 46.0 koševa, 11.5 skokova i 8.5 asistencija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025