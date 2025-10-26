Veliki udarac za Lakerse: Dončić se ozlijedio, evo koliko ga nema

Zvijezda Los Angeles Lakersa, slovenski košarkaš Luka Dončić (26) neće igrati najmanje tjedan dana zbog istegnuća prsta lijeve ruke i kontuzije donjeg dijela lijeve noge.

To znači kako će Dončić sigurno propustiti čak četiri sljedeće utakmice Lakersa, protiv Sacramento Kingsa (nedjelja), Portland Trail Blazersa (ponedjeljak), Minnesota Timberwolvesa (srijeda) i Memphis Grizzliesa (petak).

Dodatni problem za Lakerse bit će i neigranje LeBrona Jamesa koji zbog bolova u leđima još nije zaigrao ove sezone.

U prve dvije utakmice ove sezone Lakersi su upisali po pobjedu i poraz, a Dončić je trenutačno na prosjecima od 46.0 koševa, 11.5 skokova i 8.5 asistencija.