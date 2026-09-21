Veliki udarac za Španjolsku uoči Hrvatske! Ozlijedio im se važan obrambeni adut iz Premier lige

Desni bek Pedro Porro (27) zbog ozljede neće biti u sastavu Španjolske koja će za osam dana ugostiti Hrvatsku u nogometnoj Ligi nacija, a umjesto njega je pozvan Ivan Fresneda (21) iz lisabonskog Sportinga. Porro, koji je bio u početnom sastavu Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva s Argentinom prije dva mjeseca, u subotu se ozlijedio u 19. minuti igrajući za londonski Tottenham protiv Aston Ville.

- Mislim da je u pitanju zadnja loža. Nadam se da nije ništa ozbiljno, izjavio je Tottenhamov trener Roberto de Zerbi nakon poraza 3-2.

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Dodao je da je trebalo drugačije upravljati Porrovim opterećenjem jer je na Svjetskom prvenstvu u posljednjih pet utakmica propustio svega šest minuta. Španjolski izbornik Luis de la Fuente, koji se nakon osvojenog Svjetskog prvenstva nada i trijumfu u Ligi nacija, umjesto njega je pozvao Fresnedu koji prvenstveno igra za španjolsku U-21 reprezentaciju.

Nekadašnji branič Real Valladolida prije tri godine je došao u Sporting za koji je odigrao 89 utakmica, te još uvijek čeka prvi nastup za španjolsku A reprezentaciju.

Foto: Dylan Martinez

Nogometaši Španjolske okupit će se u utorak u 13 sati u reprezentativnom kampu u madridskom predgrađu Las Rozas. Ondje će se pripremati za gostovanje u Engleskoj 26. rujna, a onda i za utakmicu tri dana kasnije s Hrvatskom u Sevilli. Nakon toga će ugostiti i Češku pa 6. listopada igrati opet s Hrvatskom u Splitu.

Španjolska je bila u zadnja dva finala Lige nacija. Pobijedila je Hrvatsku 2023. boljim izvođenjem jedanaesteraca u Rotterdamu, a 2025. je na isti način izgubila od Portugala.