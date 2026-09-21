Španjolska pred Hrvatsku ostaje bez Pedra Porra zbog ozljede zadnje lože, a Luis de la Fuente umjesto njega je zvao Ivana Fresnedu. Porro se ozlijedio na susretu Premier lige protiv Aston Ville
Veliki udarac za Španjolsku uoči Hrvatske! Ozlijedio im se važan obrambeni adut iz Premier lige
Desni bek Pedro Porro (27) zbog ozljede neće biti u sastavu Španjolske koja će za osam dana ugostiti Hrvatsku u nogometnoj Ligi nacija, a umjesto njega je pozvan Ivan Fresneda (21) iz lisabonskog Sportinga. Porro, koji je bio u početnom sastavu Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva s Argentinom prije dva mjeseca, u subotu se ozlijedio u 19. minuti igrajući za londonski Tottenham protiv Aston Ville.
- Mislim da je u pitanju zadnja loža. Nadam se da nije ništa ozbiljno, izjavio je Tottenhamov trener Roberto de Zerbi nakon poraza 3-2.
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Dodao je da je trebalo drugačije upravljati Porrovim opterećenjem jer je na Svjetskom prvenstvu u posljednjih pet utakmica propustio svega šest minuta. Španjolski izbornik Luis de la Fuente, koji se nakon osvojenog Svjetskog prvenstva nada i trijumfu u Ligi nacija, umjesto njega je pozvao Fresnedu koji prvenstveno igra za španjolsku U-21 reprezentaciju.
Nekadašnji branič Real Valladolida prije tri godine je došao u Sporting za koji je odigrao 89 utakmica, te još uvijek čeka prvi nastup za španjolsku A reprezentaciju.
Nogometaši Španjolske okupit će se u utorak u 13 sati u reprezentativnom kampu u madridskom predgrađu Las Rozas. Ondje će se pripremati za gostovanje u Engleskoj 26. rujna, a onda i za utakmicu tri dana kasnije s Hrvatskom u Sevilli. Nakon toga će ugostiti i Češku pa 6. listopada igrati opet s Hrvatskom u Splitu.
Španjolska je bila u zadnja dva finala Lige nacija. Pobijedila je Hrvatsku 2023. boljim izvođenjem jedanaesteraca u Rotterdamu, a 2025. je na isti način izgubila od Portugala.
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