Velikih 300 za miljenika sjevera i zapada Maksimira. Livaković je ušao u birano društvo ikona

Piše Jakov Drobnjak,
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dominik Livaković postao je osmi igrač koji je došao do 300 nastupa u dresu Dinama. Njegovim povratkom "modri" su dobili prijeko potrebnu sigurnost i imaju otvoren put prema tituli

Dominik Livaković došao je do čarobne brojke. U pobjedi Dinama nad Goricom (4-2) ostvario je velikih 300 nastupa u dresu Dinama. Kada je 2023. godine otišao u Fenerbahče za šest milijuna eura, činilo se kako će hrvatska "jedinica" dugo morati čekati da "zaokruži" svoju priču u Dinamu, ali je sudbina htjela drugačije. Vratio se u Maksimirsku 128 ove zime, stao ispod na gol i "modri" su ponovo dobili prijeko potrebnu sigurnost.

"Dame i gospodo, Dominik Livaković - tristoti put! Naš Livi je svoj maksimirski put započeo u rujnu 2016. godine, a današnjim će nastupom u utakmici protiv Gorice upisati svoj 'okrugli', 300. nastup u dresu najdražeg kluba! Čuvar našeg gola, koji je gotovo polovicu od svojih 299 utakmica završio s čistom mrežom i upisao 141 'clean sheet', ovime ulazi u birano društvo.

Samo su još sedmorica igrača u povijesti ušla u Dinamov klub: Dražen Ladić (468 nastupa), Arijan Ademi (430), Mladen Ramljak (337), Marko Mlinarić (307), Srećko Bogdan (304), Drago Vabec (301) i Zlatko Cico Kranjčar (301). . Dragi Livi, čestitamo!", napisali su u zagrebačkom klubu.", stoji u objavi Dinama.

Brojka će rasti do kraja sezone, a realno je da će i nakon ljeta Livaković ostati u Dinamu. Iako je službeno na posudbi bez prava otkupa, Fenerbahče i Dinamo razgovarat će o transferu i "cjelovitom" povratku Livakovića na Maksimir. Dinamo i Livaković dobitna su kombinacija i njegov povratak pod Sljeme vjerojatno je najbolji potez vrhuške kluba sezone. U tjednu smo velikog derbija, a Livaković bi mogao odigrati veliku ulogu u grotlu Poljuda (nedjelja, 15 sati), ali prvo je na rasporedu Kup protiv Kurilovca (srijeda, 18 sati).

