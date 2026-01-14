Veliko iznenađenje na Gripama: Cibona okrenula i srušila Split

U derbiju 16. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Cibona je na Gripama pobijedila Split 89-82 upisavši devetu pobjedu, dok je Split doživio tek drugi poraz.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin vodio šest razlike nakon prve četvrtine (24-18), no "vukovi" su u drugoj dionici okrenuli rezultat i na odmor otišli sa 11 razlike (45-34). Split se vratio u trećoj četvrtini izjednačivši na 64-64, da bi na početku posljednjeg perioda imao i +8 (74-66). Međutim, Cibona je završnicu odigrala sjajno. Od minus osam okrenula je rezultat u +7 ostvarivši veliku pobjedu.

Cibona je tako prekinula niz Splita od 11 pobjeda u domaćem prvenstvu. Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 13-2, a Cibona na 9-7. Zagrebački sastav su do slavlja predvodili Jan Palokaj s 20 koševa, Marjan Čakarun sa 16 koševa i osam skokova, te Krešimir Radovčić sa 13 koševa i pet asistencija. Kod Splita najefikasniji su bili Dario Drežnjak sa 18 koševa, Antonio Jordano sa 11, te Jacob Geno Stephens sa 10 koševa.

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vodeći Zadar je na gostovanju pobijedio Dubravu sa 85-80. Lovro Mazalin sa 19, te Boris Tišma i Marko Ramljak sa po 18 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok su Lovro Gnjidić sa 23 i John Michael Wright sa 18 koševa bili najbolji u Dubravi. Dinamo je slavio protiv Kvarnera sa 94-78. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Dinamo je u nastavku bio bolji. U trećoj četvrtini je imao 13 koševa viška, da bi u posljednjoj četvrtini poveo i sa 21 košem prednosti (84-63).

Delonnie Hunt je predvodio pobjednički sastav sa 17 koševa, dok je Filip Paponja zabio 15 koševa. Petar Ogrizović je na suprotnoj strani bio najefikasniji sa 16 koševa. Dubrovnik je u dvorani Gospino Polje pobijedio Alkar sa 79-60. Domaćin je već nakon prve četvrtine vodio sa 14 razlike, a na poluvremenu je imao 18 koševa prednosti. Domaćine su do pobjede predvodili Josip Batinić sa 16 koševa, te Jamari Wheeler i Ivan Gulin sa po 14 koševa. Na suprotnoj strani jedini igrač s dvoznamenkastim brojem koševa bio je Mario Krešić koji je postigao 10 koševa.

Zabok je na Baldekinu pobijedio Šibenku sa 80-69. Mario Rajčić je bio najefikasniji u pobjedničkim redovima sa 17 koševa, dok je Karlo Mikšić kod domaćina zabio 23 koša. U posljednjem susretu u nedjelju, 22. veljače se sastaju Samobor i Cedevita Junior. Na ljestvici vodi Zadar sa 30 bodova, Split ima 28, Zabok 26, Cibona 25, a Samobor, Kvarner i Alkar po 23 boda. Slijede Dinamo, Dubrovnik i Dubrava sa po 22 boda, a Cedevita i Šibenka imaju po 19 bodova.