Kovačević izostavio Zagorca i Pierre-Gabriela s popisa za Europsku ligu na kojemu je 25 imena. Nema ni Perića, Pavića ni Cordobe
Veliko iznenađenje u Dinamu: Kovačević je otpisao Francuza i ostao na jednom desnom beku!
Dinamo je Uefi prijavio 25 igrača za glavnu rundu Europske lige koju otvara domaćom utakmicom protiv Fenerbahčea 24. rujna. Trener Mario Kovačević morao je eliminirati neke igrače iz ove faze natjecanja pa su na marginama ostala sedmorica igrača od kojih neki mogu naknadno upasti kroz B listu za mlade lokalno trenirane igrače, procijene li u Maksimiru da im trebaju.
Na popisu za Europu tako nema Danijela Zagorca, dugogodišnjeg dokapetana plave svlačionice, ispred kojega se Kovačeviću nametnuo Ivan Filipović, povratnik s posudbe u Šibeniku.
No najveće iznenađenje je izostanak prošlosezonskog prvotimca Ronaëla Pierre-Gabriela (27), koji nije dobio ni minutu ove sezone, a na njegovoj je strani još samo Moris Valinčić, koji nema zamjenu klasičnoga desnog beka, pa je Dinamo za Europu ostao na samo jednom igraču na toj poziciji.
Pierre Gabriel je stigao bez odštete iz Nantesa u ljeto 2024. i u 52 utakmice za "modre" zabio četiri gola uz isto toliko asistencija. Tržišna mu je vrijednost tri i pol milijuna eura, a ugovor mu istječe na kraju sezone.
U konkurenciji za osam europskih utakmica tijekom jeseni nisu ni Raul Torrente, Dino Perić, Branko Pavić, Juan Cordoba i Fran Topić, od kojih Pavić može naknadno upasti na B listu kao lokalno trenirani igrač. "Modri" će nakon Fenerbahčea dočekati Celtu Vigo (6. studenoga), Betis (11. prosinca) i FCSB (22. siječnja), a gostovati kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), Malmöa (23. listopada), Lillea (27. studenoga) i Midtjyllanda (29. siječnja).
Dinamo za glavnu fazu Europske lige
- Ivan Nevistić
- Ivan Filipović
- Moreno Živković
- Bruno Goda
- Gonzalo Villar
- Luka Stojković
- Miha Zajc
- Dion Drena Beljo
- Gabriel Vidović
- Arbër Hoxha
- Marko Soldo
- Niko Galešić
- Sandro Kulenović
- Robert Mudražija
- Mateo Lisica
- Matteo Vinlöf Pérez
- Cardoso Varela
- Moris Valinčić
- Scott McKenna
- Josip Mišić
- Kévin Théophile-Catherine
- Sergi Domínguez
- Mounsef Bakrar
- Dejan Ljubičić
- Leon Jakirović
Otpisani
- Danijel Zagorac
- Raul Torrente
- Dino Perić
- Ronaël Pierre Gabriel
- Branko Pavić
- Juan Córdoba
- Fran Topić
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+