Veliko iznenađenje u Dinamu: Kovačević je otpisao Francuza i ostao na jednom desnom beku!

Dinamo je Uefi prijavio 25 igrača za glavnu rundu Europske lige koju otvara domaćom utakmicom protiv Fenerbahčea 24. rujna. Trener Mario Kovačević morao je eliminirati neke igrače iz ove faze natjecanja pa su na marginama ostala sedmorica igrača od kojih neki mogu naknadno upasti kroz B listu za mlade lokalno trenirane igrače, procijene li u Maksimiru da im trebaju.

Na popisu za Europu tako nema Danijela Zagorca, dugogodišnjeg dokapetana plave svlačionice, ispred kojega se Kovačeviću nametnuo Ivan Filipović, povratnik s posudbe u Šibeniku.

No najveće iznenađenje je izostanak prošlosezonskog prvotimca Ronaëla Pierre-Gabriela (27), koji nije dobio ni minutu ove sezone, a na njegovoj je strani još samo Moris Valinčić, koji nema zamjenu klasičnoga desnog beka, pa je Dinamo za Europu ostao na samo jednom igraču na toj poziciji.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pierre Gabriel je stigao bez odštete iz Nantesa u ljeto 2024. i u 52 utakmice za "modre" zabio četiri gola uz isto toliko asistencija. Tržišna mu je vrijednost tri i pol milijuna eura, a ugovor mu istječe na kraju sezone.

U konkurenciji za osam europskih utakmica tijekom jeseni nisu ni Raul Torrente, Dino Perić, Branko Pavić, Juan Cordoba i Fran Topić, od kojih Pavić može naknadno upasti na B listu kao lokalno trenirani igrač. "Modri" će nakon Fenerbahčea dočekati Celtu Vigo (6. studenoga), Betis (11. prosinca) i FCSB (22. siječnja), a gostovati kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), Malmöa (23. listopada), Lillea (27. studenoga) i Midtjyllanda (29. siječnja).

Dinamo za glavnu fazu Europske lige

Ivan Nevistić

Ivan Filipović

Moreno Živković

Bruno Goda

Gonzalo Villar

Luka Stojković

Miha Zajc

Dion Drena Beljo

Gabriel Vidović

Arbër Hoxha

Marko Soldo

Niko Galešić

Sandro Kulenović

Robert Mudražija

Mateo Lisica

Matteo Vinlöf Pérez

Cardoso Varela

Moris Valinčić

Scott McKenna

Josip Mišić

Kévin Théophile-Catherine

Sergi Domínguez

Mounsef Bakrar

Dejan Ljubičić

Leon Jakirović

Otpisani

Danijel Zagorac

Raul Torrente

Dino Perić

Ronaël Pierre Gabriel

Branko Pavić

Juan Córdoba

Fran Topić