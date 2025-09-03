Obavijesti

Sport

Komentari 6
ANKETA: LISTA IGRAČA ZA EL

Veliko iznenađenje u Dinamu: Kovačević je otpisao Francuza i ostao na jednom desnom beku!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Veliko iznenađenje u Dinamu: Kovačević je otpisao Francuza i ostao na jednom desnom beku!
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kovačević izostavio Zagorca i Pierre-Gabriela s popisa za Europsku ligu na kojemu je 25 imena. Nema ni Perića, Pavića ni Cordobe

Dinamo je Uefi prijavio 25 igrača za glavnu rundu Europske lige koju otvara domaćom utakmicom protiv Fenerbahčea 24. rujna. Trener Mario Kovačević morao je eliminirati neke igrače iz ove faze natjecanja pa su na marginama ostala sedmorica igrača od kojih neki mogu naknadno upasti kroz B listu za mlade lokalno trenirane igrače, procijene li u Maksimiru da im trebaju.

Na popisu za Europu tako nema Danijela Zagorca, dugogodišnjeg dokapetana plave svlačionice, ispred kojega se Kovačeviću nametnuo Ivan Filipović, povratnik s posudbe u Šibeniku.

No najveće iznenađenje je izostanak prošlosezonskog prvotimca Ronaëla Pierre-Gabriela (27), koji nije dobio ni minutu ove sezone, a na njegovoj je strani još samo Moris Valinčić, koji nema zamjenu klasičnoga desnog beka, pa je Dinamo za Europu ostao na samo jednom igraču na toj poziciji.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pierre Gabriel je stigao bez odštete iz Nantesa u ljeto 2024. i u 52 utakmice za "modre" zabio četiri gola uz isto toliko asistencija. Tržišna mu je vrijednost tri i pol milijuna eura, a ugovor mu istječe na kraju sezone.

U konkurenciji za osam europskih utakmica tijekom jeseni nisu ni Raul Torrente, Dino Perić, Branko Pavić, Juan Cordoba i Fran Topić, od kojih Pavić može naknadno upasti na B listu kao lokalno trenirani igrač. "Modri" će nakon Fenerbahčea dočekati Celtu Vigo (6. studenoga), Betis (11. prosinca) i FCSB (22. siječnja), a gostovati kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), Malmöa (23. listopada), Lillea (27. studenoga) i Midtjyllanda (29. siječnja).

Dinamo za glavnu fazu Europske lige

  • Ivan Nevistić 
  • Ivan Filipović
  • Moreno Živković
  • Bruno Goda
  • Gonzalo Villar
  • Luka Stojković
  • Miha Zajc
  • Dion Drena Beljo
  • Gabriel Vidović
  • Arbër Hoxha
  • Marko Soldo
  • Niko Galešić
  • Sandro Kulenović
  • Robert Mudražija
  • Mateo Lisica
  • Matteo Vinlöf Pérez
  • Cardoso Varela
  • Moris Valinčić
  • Scott McKenna
  • Josip Mišić
  • Kévin Théophile-Catherine
  • Sergi Domínguez
  • Mounsef Bakrar
  • Dejan Ljubičić
  • Leon Jakirović

Otpisani

  • Danijel Zagorac
  • Raul Torrente
  • Dino Perić
  • Ronaël Pierre Gabriel
  • Branko Pavić
  • Juan Córdoba
  • Fran Topić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO HNL transferi: Rakitić u ofenzivi, stiže novi Španjolac?!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Rakitić u ofenzivi, stiže novi Španjolac?!

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara
LUKSUZ U KALIFORNIJI

FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara

Vila Ivice Zupca, hrvatskog košarkaša koji igra za Clipperse, nalazi se u Los Angelesu. Smještena je u luksuznom dijelu grada, a okružena je prirodom koja je bila ugrožena požarima. Ističe se modernim dizajnom
Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Dinama: 'Ne mogu im ni javiti, kako ću?'
SUCI SU POGRIJEŠILI

Poslušajte razgovor iz VAR sobe oko nepriznatog gola Dinama: 'Ne mogu im ni javiti, kako ću?'

Skandal u HNL-u! Varaždin i Dinamo remizirali, a gol poništen zbog nestanka struje u VAR sobi. Sudac priznao grešku, HNS objavio kaotičnu komunikaciju sudaca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025