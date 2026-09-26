Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROGRAM STATE DEPARTMENTA

Veliko priznanje FNC-u: Filipčić odabran za američki program razvoja borilačkih sportova

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Veliko priznanje FNC-u: Filipčić odabran za američki program razvoja borilačkih sportova
2
Foto: FNC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Program će obuhvatiti teme poput sportskog marketinga, razvoja sportaša, organizacije događaja, medija i televizijskog emitiranja, digitalnog sadržaja, sponzorstava, razvoja publike sportskog upravljanja...

Admiral

Direktor marketinga Fight Nation Championshipa (FNC) Matej Filipčić odabran je za sudjelovanje u International Visitor Leadership Programu (IVLP), programu profesionalne razmjene američkog State Departmenta. Filipčića je nominiralo Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj, a sudjelovat će u specijaliziranom programu American Excellence in Combat Sports, posvećenom razvoju i promociji borilačkih sportova.

Riječ je o programu u koji se sudionici ne prijavljuju samostalno, već ih identificiraju i nominiraju američka veleposlanstva diljem svijeta. IVLP okuplja sadašnje i buduće lidere iz različitih profesionalnih područja te ih povezuje s američkim stručnjacima, institucijama i organizacijama. Filipčić će tijekom programa posjetiti Washington, D.C., Miami, Las Vegas i Los Angeles, gdje će razmjenjivati iskustva s američkim stručnjacima iz svijeta borilačkih sportova.

HRVATSKI JAPANAC Ishii se vratio nakon borbe za život! Bio je paraliziran, a sada je srušio bivšeg UFC borca
Ishii se vratio nakon borbe za život! Bio je paraliziran, a sada je srušio bivšeg UFC borca

Program American Excellence in Combat Sports obuhvatit će teme poput sportskog marketinga, razvoja sportaša, organizacije događaja, medija i televizijskog emitiranja, digitalnog sadržaja, sponzorstava, razvoja publike, sportskog upravljanja i međunarodne suradnje. Svaki od četiri grada pružit će drugačiju perspektivu. Washington će biti usmjeren na institucionalnu stranu sporta i međunarodne suradnje, Miami na američko i latinoameričko tržište, dok Las Vegas predstavlja jedno od najvažnijih svjetskih središta profesionalnih borilačkih sportova.

Foto: FNC

Los Angeles će fokus dodatno proširiti na povezanost sporta s medijima, filmskom industrijom, digitalnim sadržajem i industrijom zabave. Filipčićevo sudjelovanje u programu važno je i za FNC, koji se posljednjih godina proširio na više europskih tržišta i uz organizaciju MMA priredbi razvija vlastiti medijski, digitalni i komercijalni segment poslovanja.

Jedan od ciljeva programa bit će upoznavanje s načinima na koje američke borilačke organizacije razvijaju svoje poslovanje kroz izgradnju brenda boraca, produkciju događaja, PPV i streaming platforme, sponzorske aktivacije, prodaju službenih proizvoda i razvoj odnosa s publikom. Filipčić će istodobno imati priliku američkim kolegama predstaviti iskustva FNC-a te način na koji se MMA razvija u Hrvatskoj i široj regiji.

Po završetku programa planirano je da Filipčić stečena iskustva i profesionalne kontakte prenese unutar FNC-a, prije svega timovima zaduženima za marketing, sadržaj, kreativne i komercijalne aktivnosti te sportski segment. Cilj je identificirati modele i ideje s američkog tržišta koji bi se mogli prilagoditi daljnjem razvoju FNC-a na europskom tržištu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!
FOTO: U DINAMOVOJ VIZURI

OPA! Pogledajte kako izgleda pobjedničko rješenje za novi Maksimir u Dinamo plavoj boji!

Pobjednički projekt novog Maksimira donosi stadion s 35.000 natkrivenih mjesta, uz poveznicu s kultnom poviješću stadiona. Pogledajte kako bi novi dom 'modrih' trebao izgledati u prepoznatljivoj plavoj boji
STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!
TRAGIČNE VIJESTI

STRAVA U ZAGREBU Našli tijelo zagrebačkog MMA borca Abija!

Abraham Salimon Are je tijekom MMA karijere nastupao je protiv niza regionalnih boraca, među kojima su bili Miloš Cvetković, Teufik Šehić i David Travniček. Jednu profesionalnu pobjedu ostvario je protiv Davuda Muhića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026