Veliko priznanje: Jakirovićev sin na popisu najvećih talenata na svijetu u svome godištu...

Veliko priznanje za hrvatski nogomet stiglo je iz Velike Britanije. Prestižni dnevnik The Guardian objavio je svoju godišnju listu "Next Generation 2025", na kojoj su se našla čak dva hrvatska nogometaša. Popis okuplja 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2008. godine, a čast da se nađu u odabranom društvu dobili su Dinamov branič Leon Jakirović (17) i igrač Istre 1961, Raul Kumar (17). Jakirović je jedini predstavnik Dinama na popisu, što je veliko priznanje za njega osobno i za maksimirsku školu nogometa.

Guardianova lista "Next Generation" nije samo puko nabrajanje imena; ona je svojevrsni nogometni Oscar za mlade igrače. Godinama unazad, novinari i skauti ovog uglednog medija pomno prate i analiziraju stotine igrača diljem svijeta kako bi identificirali one s najvećim potencijalom da postanu buduće zvijezde. Na toj su se listi u prošlosti nalazila imena poput Judea Bellinghama, Gavija, Jamala Musiale i drugih igrača koji su danas nositelji igre u najvećim svjetskim klubovima. Biti dio tog odabranog društva znači da vaš talent nije prepoznat samo lokalno, već da je validiran na najvišoj međunarodnoj razini.

Austrija: Pripremna utakmica GNK Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za Leona Jakirovića, ovo je potvrda da se njegov trud, rad i neosporan talent vide daleko izvan granica Hrvatske. Ovo priznanje nije samo osobni trijumf, već i veliko priznanje za nogometnu školu Dinama, koja kontinuirano proizvodi igrače svjetske klase.

Analiza koju je The Guardian priložio uz Jakirovićevo ime otkriva zašto je baš on zaslužio svoje mjesto među elitom. Opisuju ga kao svestranog braniča, sposobnog jednako kvalitetno igrati na pozicijama centralnog braniča i lijevog beka. Ta polivalentnost ključna je odlika modernog nogometaša i daje trenerima taktičku fleksibilnost. No, njegove kvalitete sežu puno dublje od same pozicijske prilagodljivosti.

Belek: Deveti dan priprema GNK Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Britanski stručnjaci ističu njegovo izvanredno čitanje igre, anticipaciju i vrhunsko pozicioniranje kao temelje njegove obrambene inteligencije. U svijetu gdje braniče često definira samo fizička snaga, Jakirović se izdvaja nogometnim IQ-om. Njegova smirenost na lopti i tehnička potkovanost omogućuju mu ne samo da zaustavi protivničke napade, već i da započne vlastite, što je neprocjenjivo za momčad koja teži posjedu lopte. Guardian posebno naglašava njegovu sposobnost "razumijevanja kritičnih situacija" i "pouzdanost u svim fazama obrane", opisujući ga kao igrača na kojeg se momčad može osloniti. Uz sve to, ističe se i u zračnim duelima te beskompromisnom oduzimanju lopte, čime zaokružuje profil kompletnog, modernog i nadasve inteligentnog braniča.

Iako je njegovo ime sada odjeknulo na svjetskoj sceni, Jakirovićev put je tek na početku. Svoj seniorski debi za prvu momčad Dinama upisao je u svibnju 2024. godine, u utakmici protiv Rudeša. Simbolično, priliku mu je dao tadašnji trener, njegov otac Sergej Jakirović, danas strateg engleskog Hull Cityja. Iako je od tada upisao minimalnu minutažu u seniorskom nogometu, ove sezone još nije ni nastupio za prvu momčad, njegov je talent bio neupitan u mlađim kategorijama kluba i reprezentacije, a sada je dobio i vanjsku potvrdu.

Ovakva priznanja rijetko prolaze nezapaženo. Kako navode izvori, za njegove usluge već se raspituju europski velikani, a najčešće se spominje talijanski Juventus. To je logičan slijed događaja, kada vas The Guardian stavi na mapu, skauti najvećih klubova pojačavaju svoj interes. Dinamo je poznat kao klub koji zna razvijati i na kraju profitabilno prodati svoje najveće talente, a čini se da bi Leon Jakirović mogao biti sljedeći u nizu velikih transfera iz Maksimira.