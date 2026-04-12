Kovačić se vratio! Zaigrao protiv bivšeg kluba nakon šest mjeseci

Proteklo 32. kolo Premier lige donijelo je veliki zaplet u utrci za prvaka Engleske. Arsenal je mjesecima u komfornoj prednosti na vrhu tablice, ali je u subotu kiksao (1-2) i izgubio od Bournemoutha. To je u nedjelju iskoristio Manchester City, koji je pobijedio Chelsea 3-0.

Ovu je utakmicu obilježio povratak hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, koji se vratio na travnjak nakon pola godine pauze zbog ozljede Ahilove tetive. 'Vatreni' je u 81. minuti zamijenio kapetana Bernarda Silvu, koji je najavio odlazak iz kluba na kraju sezone. Posljednju je utakmicu Kovačić odigrao još 21. listopada protiv Villarreala u Ligi prvaka...

Podsjetimo, Kovačić je već tjednima u trenažnom procesu, a više je puta bio i na klupi "građana". Ipak, Pep Guardiola nije žurio s njegovim povratkom na travnjak, Španjolac je htio biti siguran kako je Kovačić spreman za povratak u akciju, a šansu je konačno dočekao protiv bivšeg kluba, Chelseaja.

Inače, City je slavio 3-0, a pitanje pobjednika riješio je u manje od 20 minuta u drugom poluvremenu. O'Reiley je zabio u 51. minuti, a Guehi je povisio vodstvo u 57. minuti. Konačni rezultat postavio je Jeremy Doku u 68. minuti.

Inače, Arsenal je Vodeći sa 70 bodova u 32 kola. City je na 64 bodova, ali ima i utakmicu manje u odnosu na "topnike". Dodajmo kako će upravo Arsenal i City odmjeriti snage u 33. kolu Premier lige (nedjelja, 19. travnja).