Veliko srce borca: Otkazao meč da bi kćeri donirao koštanu srž

Bivši prvak srednje kategorije Robert Whittaker (20-5), jedan od onih boraca za koje se pouzdano može reći da imaju sve što kompletan borac mora imati, povukao se iz povratničkog okršaja protiv Jareda Cannoniera (13-4).

Australac se trebao boriti prvi put nakon što ga je Israel Adesanya (18-0) svrgnuo s trona kategorije do 84 kilograma na UFC 243 u listopadu 2019.

Foto: /XINHUA/PIXSELL

Predsjednik UFC-a Dana White rekao je kako su razlozi osobne prirode te da će UFC 248 ostati kratak za ovaj sjajan match up. Poštujući Whittakerovu odluku i privatnost, čelni čovjek elitne organizacije nije htio otkriti o čemu je točno riječ.

- Recimo to ovako. To je osobno i ako Whittaker želi govoriti o tome, može. No, ako ću govoriti o nekome čiji su prioriteti na pravom mjestu, tko je apsolutno nesebičan i tko je u svakom smislu dobra osoba, to je onda Robert Whittaker. Razlog zašto se neće boriti je jedna od najnesebičnijih gesta za koje znam. On je sjajan čovjek, sjajna osoba i imam jako veliko poštovanje prema njemu. Želim mu puno sreće s onim što trenutno prolazi i ne mogu riječima opisati kako se osjećam po pitanju njega - rekao je Dana White.

No, iz Australije stižu informacije da je 'The Reaper' otkazao borbu kako bi bolesnoj kćeri donirao koštanu srž. Malena Lilliana rođena je u veljači 2018. godine i bori se sa zdravstvenim problemima.

Kako bi joj osigurala normalan život, obitelj Whittaker odlučila je zaštititi djevojčicu i nije precizirala o kojoj bolesti se radi, no moguće je da djevojčica boluje od nekog oblika mijeloične leukemije. Koštanom srži liječi se upravo ta zloćudna bolest.

Foto: Instagram

Skroman, inteligentan i elokventan, čovjek velike radne etike... Whittaker je profesionalnu karijeru stavio na stranu i još jednom pokazao koliki je čovjek i koliko srce ima.

Malenoj Lilliani puno sreće i što brži oporavak.