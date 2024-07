Veočić leti na OI u Pariz nakon priprema u spremištu za čamce!

Gabrijel Veočić (23), prvak Europe i jedini hrvatski boksački olimpijac, izbornik i trener Pero Veočić i trener Matej Matković u utorak putuju na Olimpijske igre u Pariz. Posljednje treninge i sparinge odradili su u spartanskim uvjetima u matičnom Boksačkom klubu Brod, preuređenom bivšem spremištu za čamce uz obalu Save u Slavonskom Brodu uz pomoć mladih sparing partnera iz Broda i Osijeka.

Na jednom od takvih paklenih treninga, u uvjetima saune po aktualnim vrućinama, Veočić je odradio 20 rundi sparinga bez predaha dok su se sparing-partneri jedan za drugim izmjenjivali u ringu.

Na tom treningu Gabrijel je izgubio 3,5 kg tjelesne težine, a i više, čak i pet kilograma, jer je za vrijeme treninga od dva i pola sata morao popiti dvije litre vode da bi izdržao do kraja.

Gabriel je u komadu prvo odradio 12 rundi jednu za drugom, a onda još osam rundi dok su u ring ulazili i izlazili nakon svake tri minute njegovi klupski kolege i mladi reprezentativci Ivan Jukičić i Juraj Tutundžić, nešto iskusniji Karlo Salamunović, te mladi boksači iz Osijeka Martin Prpić i Leon Frankić, koje je doveo trener Mladosti iz Osijeka Ante Čepo.

Foto: Ante Buškulić/24sata

Za ilustraciju, 12 rundi Gabrijel bi mogao imati u savršenom scnariju na Olimpijskim igrama u Parizu, jer to bi značilo da se kroz četiri meča plasira i boksa za zlatnu medalju u olimpijskom finalu.

Treneru Peri Veočiću u svakodnevnom radu asistirali su iskusni Drago Mijić, bivši trener reprezentacije koji je s Perom Tadićem vodio naše boksače na dvoje olimpijskih igara u Ateni 2004. i Pekingu 2008. godine, te klupski trener Mario Jukičić.

Na olimpijskom turniru u Parizu Perin asistent bit će trener iz Osijeka Matej Matković, trener našeg prvaka i reprezentativca u superteškoj kategoriji Luke Pratljačića.

Foto: Ante Buškulić/24sata

Prije završnih sparinga u ‘sauni’ Boksačkog kluba Brod, bivšem spremištu za čamce, otac i sin Veočić pripremali su se u Međugorju i u Solinu, gdje je u Boksačkom klubu Saloni Gabrijel sparingirao s našim olimpijcem u poluteškoj kategoriji na Igrama u Tokiju 2021. godine Lukom Plantićem, sada najuspješnijim i najbolje rangiranim hrvatskim boksačem u svjetskom profesionalnom boksu, te s odličnim ukrajinskim poluteškašem Dmitrijem Ribalkom, s kojim se Veočić borio u finalu lanjskog Grand Prix turnira u Zagrebu.

Gabrijel Veočić plasman na Olimpijske igre u Parizu izborio je ulaskom u finale i osvajanjem srebrne medalje na Europskim igrama u Krakovu 2023. godine kada je morao svladati četvoricu vrhunskih suparnika, a tek u finalu pokleknuo je pred sjajnim Ukrajincem Oleksandrom Hižniakom, olimpijskim i svjetskim viceprvakom, koji je na olimpijskom turniru u Parizu postavljen za trećeg nositelja.

Veočić je, kao prvak Europe, osmi nositelj poluteške kategorije i prvi meč na Igrama imat će u utorak, 30. srpnja u osmini finala. Ulazak u četvrtfinale donio bi mu, prema poludirigiranom ždrijebu, vjerojatno borbu za medalju protiv prvog nositelja, Kineza Tanglatihana Tuohetaerbiekea (27), prvaka Azije i aktualnog svjetskog viceprvaka sa SP-a 2023. u Taškentu.

U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Drugi nositelj kategorije do 80 kg je slavni Kubanac Arlen Lopez Cardona (31), dvostruki olimpijski pobjednik iz Rija 2016. i Tokija 2021., svjetski prvak još u Dohi 2015. godine, a kojeg je Kinez Tuohetaerbieke zaustavio u borbi za medalju na posljednjem SP-u 2023. u Taškentu.

Četvrtfinale i borba za toliko željenu olimpijsku medalju za Gabrijela je na rasporedu u petak, 2. kolovoza 2024..

Pripreme oca i sina Veočića u punom obimu za Olimpijske igre počele su zapravo prije dvije i pol godine, u proljeće 2022. godine kada je Gabrijel postao prvak Europe U-22 na Europskom prvenstvu za seniore do 22 godine u Poreču.

Tada je postao prvak Europe u kategoriji do 75 kg i to je bilo posljednje natjecanje na kojem je boksao u srednjoj kategoriji. Prebacio se u višu polutešku kategoriju do 80 kg koja je postavljena među olimpijske kategorije, a ljeto prije dvije godine Gabrijel i Pero Veočić iskoristili su i za prvi odlazak na pripreme na Kubu koje su mu u i te kako pomogle u poboljšanju boksačkih kvaliteta.

U Sesvetama održano finale Prvenstva Hrvatske u boksu | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Treninzi na kubanski način značili su i puno žešći spartanski režim od onoga na kojeg su i tako naviknuli u svom skromnom preuređenom spremištu za čamce uz savski nasip u Slavonskom Brodu. Jedan zid starog spremišta ukrašen je i muralom Gabrijela Veočića, već sada, a tek je navršio 23 godine najboljeg slavonskog boksača ikada i jednog od najboljih koje je Hrvatska imala.

Gabrijel i Pero zimus su sproveli još jedne, druge po redu spartanske pripreme na Kubi i poslije toga, u dominantnom stilu, sa pet uvjerljivih pobjeda zaredom, osvojili zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Beogradu i prvu seniorsku titulu prvaka Europe za Hrvatsku nakon 9 godina i Filipa Hrgovića 2015. godine.

Gabrijel je s tom titulom prvaka Europe već dobio svoje mjesto u galeriji slavnih hrvatskog boksa, prije Gabrijela prvaci kontinenta bili su samo velikani Mate Parlov, Marijan Beneš i Filip Hrgović.

Gabrijel Veočić postao prvak Europskog prvenstva U-22 u Poreču | Foto: sasa miljevic

Jedinu olimpijsku medalju za samostalnu Hrvatsku osvojio je Filip Hrgović prije osam godina, broncu na Igrama u Riju 2016. godine. Samo su tri Hrvata u povijesti osvajali olimpijske medalje: uz Hrgovićevu broncu 2016., zlatni su bili Mate Parlov 1972. godine u Münchenu i Ante Josipović 1984. godine u Los Angelesu.

Američka komunikacijska kompanija Gracenote, agencija koja tradicionalno objavljuje utemeljene prognoze koliko će koja zemlja osvojiti olimpijskih medalja, navela je našeg prvaka iz Slavonskog Broda kao drugog favorita poluteške kategorije i predviđa da će Veočić osvojiti olimpijsko srebro u Parizu.