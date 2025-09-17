Obavijesti

DOČEKALI GA U ZAGREBU

Veočić nakon svjetske medalje: Idem po olimpijsko zlato u LA!

Piše HINA,
Zagreb: Prijem za Gabrijela Veočića, osvajača brončane medalje na SP u boksu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski boksač vratio se sa SP-a iz Liverpoola gdje je osvojio broncu, a HOO mu je u Zagrebu upriličio doček

Već smo se kroz razvojne programe HOO-a mogli uvjeriti da Gabrijelova karijera ide u dobrom pravcu, a to se potvrdilo i ovim uspjehom. Vjerujem da ćeš nastaviti u istom ritmu jer na tebe ozbiljno računamo i za olimpijski nastup u Los Angelesu, rekao je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač na prijemu osvajača brončane medalje Gabrijela Veočića na Svjetskom boksačkom prvenstvu u Liverpoolu.

Veočićeva medalja u kategoriji do 80 kilograma u Liverpoolu prvo je odličje za hrvatski boks sa svjetskih prvenstava nakon 20 godina i Marija Šivolije.

- U HOO-u ćeš imati veliku potporu kako bi se tamo plasirao i što bolje pripremio za Igre - dodao je Krajač čestitajući glavnim akterima i cijelom HBS-u na novom velikom rezultatskom pothvatu.

Predsjednik HBS-a Bono Bošnjak apostrofirao je činjenicu kako se Hrvatska svrstala u skupinu 30 država (od ukupno 68) koje su osvojile medalje na netom završenom SP-u, prvom u organizaciji nove svjetske udruge World Boxinga.

- Zahvaljujući ponajprije Gabrijelu i našem izborniku Peri Veočiću, Hrvatska je u elitnom društvu država koje su osvojile medalje, a koliko je to velik uspjeh pokazuje i podatak da po jednu medalju imaju i boksačke velesile poput SAD-a, Francuske, Italije ili Ukrajina, dok, primjerice, jaka Njemačka i brojne europske zemlje nemaju niti jednu medalju - dodao je Bošnjak, koji već 13 godina uspješno vodi Hrvatski boksački savez.

Izbornik Pero Veočić, rezimiravši učinak 11 članova reprezentacije (9 boksača i 2 boksačice) od ukupno sedam pobjeda, od čega su većinu ostvarili Gabrijel Veočić (3) i Luka Pratljačić (2), izrazio je i žaljenje zbog Pratljačićeve ozljede šake koja ga je poremetila u četvrtfinalu, u borbi za medalju. Hrvatski boksači na Svjetskom prvenstvu imali su i vrlo nepovoljan i težak ždrijeb, primjerice, i Gabrijel Veočić i Luka Pratljačić zaustavljeni su od Uzbekistanca i Kazahstanca, novih svjetskih prvaka. Potom se osvrnuo na osvojeno brončano odličje:

- Potpisao bih osvajanje i svjetskog zlata da je Gabrijel uspio proći Uzbekistanca u polufinalu jer u drugom polufinalnom paru bili su suparnici iz Mađarske i Francuske. Njih je Gabrijel već pobjeđivao i vjerujem da bi osvojio zlato. U polufinalu je izgubio od Uzbekistanca, a on je Gabrijelu poremetio ritam boksajući prljavo, s udarcima ispod pojasa i iza vrata, za što se treba dobiti javna opomena koja onda znači i gubitak runde. Zašto to sudac u ringu nije sankcionirao, stvarno ne znam. Vidljivo je i na kamerama da je pogriješio. Što je, tu je, Gabrijel ima šest velikih medalja, stalno boksački raste i ja kao otac očekujem od njega još i olimpijsku medalju.

Iskazujući zadovoljstvo zbog osvojene svjetske brončane medalje i zahvaljujući svima koji su mu pritom pomogli, Gabrijel Veočić je podsjetio na put do bronce i na tri dvoboja u kojima ga je krasio pobjednički stav i ne ispuštanje kontrole meča iz ruku. Nasuprot tome, u polufinalnom srazu s kasnijim svjetskim prvakom iz Uzbekistana, suočio se s teško rješivim problemom

- I prvu rundu u polufinalu držao sam pod kontrolom, čak sam i vodio sve do pred kraj, kad su Uzbekistancu iz njegova kuta sugerirali da krene na sve ili ništa jer gubi rundu. Tada je uslijedilo hrvanje, nepropisni udarci ispod pojasa i iza glave, a sve to ostalo je nekažnjeno. U nastavku sam zbog tih nekažnjenih udaraca ispod pojasa i u potiljak, izgubio potrebnu snagu i energiju. Iako sam se i u drugoj i u trećoj rundi uspijevao držati taktike, osjetila se njegova nadmoć jer mene je pratio nedostatak energije izgubljene u prvoj rundi - rekao je Gabrijel, a na pitanje o ambicijama za Olimpijske igre u Los Angelesu, vrlo odrješito je kazao:

- Zanima me zlato, ne možeš ostati boksač s pobjedničkim stavom ako kažeš da ne ideš po medalju. Vjerujem da ću se plasirati u LA, a onda ću se pripremati za odlazak do kraja, do olimpijskog zlata!

OSTALO

