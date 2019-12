Verhoeven poludio na presici: 'Želim se opet boriti s Harijem'

Rico Verhoeven slavio je na Gloryjevom eventu nakon što je njegovom izazivaču, legendarnom Badru Hariju, otišao gležanj nakon silovitog zadnjeg kružnog udarca.

Do tog trenutka Hari je bio bolji borac, dvaput je rušio Verhoevena, no Nizozemac je ipak zadržao titulu najboljeg. Nakon borbe krenuo je održati pressicu, no onda su krenule provokacije iz publike. Netko je doviknuo 'jebi se'. Verhoeven je poludio!

Na ružan komentar lupio je šakom o stol, krenuo prema provokatoru, no menadžer ga je uspio smiriti...

- Napravio sam dvije velike greške, a na kraju sam pobijedio zbog njegove ozljede. Znam, zaostajao sam, ali borba je gotova tek kad je gotova. Plasirao sam nekoliko teških udaraca tako da sam sigurno još bio u meču. Nadam se da ću se opet boriti s Harijem - rekao je Verhoeven.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video Verhoevenove reakcije možete potražiti OVDJE.

Dvoboj ove dvojice velikana sporta pratilo je preko tri i pol milijuna obožavatelja.

U subotu se borio i Splićanin Antonio Plazibat koji je briljantno slavio protiv Wilnisa. Isprebijao ga je...