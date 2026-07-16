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ALI IMA DRUGE PLANOVE

Verstappen ima nevjerojatnu klauzulu! Može otići iz Red Bulla

Piše HINA,
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Verstappen ima nevjerojatnu klauzulu! Može otići iz Red Bulla
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Foto: Andrew Boyers/REUTERS
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Drama završena: Verstappen ostaje u Red Bullu do 2028., a menadžer je otkrio da klauzulu za bijeg neće aktivirati. Glasine o McLarenu i Mercedesu pale su u vodu

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Max Verstappen će u Red Bullu ostati do kraja ugovora, do 2028., izjavio je Raymond Vermeulen, menadžer nizozemskog vozača Formule 1 i četverostrukog svjetskog prvaka.

- Mnogo toga se objavljivalo, a jedina je istina da Max želi ugovor koji vrijedi do 2028. godine ispoštovati do kraja - rekao je Vermeulen o 28-godišnjem Nizozemcu koji je tijekom karijere ostvario 71 pobjedu, a svjetski prvak je bio 2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

- U njegovom ugovoru postoji klauzula koja se može aktivirati, a ona omogućuje prijevremeni raskid ugovora. Nismo je koristili ranije, a nećemo niti ubuduće - dodao je Vermeulen i time odagnao navode da bi Verstappen ubrzo mogao promijeniti momčad. U svezi s njim su se spominjali potencijalni odlasci u McLaren ili Mercedes.

British Grand Prix
Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Trenutačno je Verstappen na sedmom mjestu ukupnog redoslijeda Svjetskog prvenstva te ima 76 bodova. Vodeći je Talijan Kimi Antonelli sa 179 bodova, a slijede ga George Russell sa 154, Lewis Hamilton sa 147 te Charles Leclerc koji je skupio 108 bodova.

U redoslijedu konstruktora Verstappenov Red Bull je na četvrtom mjestu i sa 128 bodova. Ispred su Mercedes s 333, Ferrari s 255 te McLaren koji ima 179 bodova na svom kontu.

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