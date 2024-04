Verstappen je pobijedio i u Kini, Gasly skoro pogazio mehaničara

VELIKI USPJEH Habazin opet prvakinja svijeta! Dala papinu krunicu Biserki pa priznala: Dugujem 80.000 eura Kad se žrtvuješ, Bog to mora nagraditi. Da nije bilo pobjede, to bi bio moj kraj. Treba to organizirati. Koliko para dugujem, meč u Zaboku, meč sad, uzela sam rizik i išla po titule, rekla je hrvatska boksačica