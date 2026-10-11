Verstappen prvi put ikad slavio u Singapuru! Antonelli već u SAD-u ima priliku za spektakl

Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) prvi put je pobijedio na F1 Velikoj nagradi Singapura, voženoj na stazi Marina Bay. Nizozemskom vozaču ovo je druga pobjeda ove sezone u Formuli 1, ujedno i druga zaredom nakon što je prije tjedan dana pobijedio na VN Bahreina u Sepangu. Verstappen je slavio i subotnjoj sprint-utrci, a u nedjelju je vodio od starta do cilja. Na drugom mjestu je završio Ferrarijev Charles Leclerc, a treći je vodeći u ukupnom poretku, Mercedesov Kimi Antonelli.

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Dvadesetdevetogodišnji vozač Red Bulla našao se pod pritiskom samo na samom početku utrke, kada su se Ferrarijevi bolidi držali relativno blizu. Ipak, Verstappen se ubrzo odvojio i mirno kontrolirao zbivanja na stazi u Singapuru. Uzbuđenje na stazi prvenstveno su pružali brži vozači koji su startali sa začelja poretka. Primjerice, George Russell (Mercedes) napredovao je nakon starta s posljednjih pozicija zbog promjene motora, probivši se s 19. mjesta do konačnog devetog mjesta.

Foto: Caroline Chia

Nekoliko se bolida zaustavilo uz stazu, što je izazvalo kratkotrajne periode virtualnog sigurnosnog automobila, no nije došlo do značajnijih promjena u redoslijedu utrke. Iza Verstappena vodila se borba između vozača Ferrarija, iako su si isprva međusobno smetali zbog blago suprotstavljenih strategija. U posljednjoj trećini utrke Leclerc je imao prednost svježih guma, no nije uspio dostići Verstappena.

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton (Velika Britanija) sve se više mučio s istrošenim gumama te je sedam krugova prije kraja morao prepustiti treću poziciju Antonelliju. Posljedično, Leclerc je utrku završio na drugom mjestu iza Verstappena, dok je Antonelli zauzeo treće mjesto, čime je povećao svoju prednost u svjetskom prvenstvu. Svjetski prvak Lando Norris (McLaren) na kraju je završio četvrti, nakon što je šest krugova prije kraja pretekao svog sunarodnjaka Hamiltona. Hamilton je izgubio još jednu poziciju u posljednjem krugu kada ga je pretekao drugi vozač McLarena, Australac Oscar Piastri.

Foto: Edgar Su

Do kraja sezone preostalo je još šest utrka, a 20-godišnji Antonelli sada ima 340 bodova, dok njegov momčadski kolega Russell ima 238. Hamilton ostaje na trećem mjestu s 229 bodova. Verstappen se nakon savršenog vikenda popeo na četvrto mjesto s 221 bodom.

Sljedeća utrka na rasporedu je 25. listopada u Austinu (SAD). Do kraja sezone u igri je još 150 bodova za prvenstvo, pa bi Antonelli mogao osigurati prvi naslov u karijeri već na utrci u Teksasu.