Veseli Gattuso dobacivao se loptom na presici! 'Moji igrači ne smiju više šokirati navijače'

Mnogi su mu spočitavali kako u posljednje vrijeme djeluje ljutito i neraspoloženo. Neki su tražili uzrok pa nagađali što ga muči, shvatili to kao znak da bi na ljeto mogao napustiti Hajduk. No, Gennaro Gattuso ih je sve razuvjerio. Pojavio se pred novinarima sjajno raspoložen, a na početku presice uzeo je loptu sa stola i dobacio ju jednom novinaru.

A nakon ove geste koja je nasmijala sve u novinarskom salonu, simpatični Talijan sjeo je i odgovarao na pitanja uoči utakmice Hajduka protiv Istre koja se igra u srijedu od 17.30 sati. Splićani imaju dva remija u nizu, protiv Lokomotive i Varaždina, no protiv prvoligaša iz Pule žele se vratiti na pobjednički kolosijek i pokušati se vratiti na prvo mjesto. Ipak, Gattusu ne ide protiv Istre, ove sezone čak je triput remizirao (1-1), a u prilog mu ne idu i brojni izostanci. Nema Biuka, Sigura, Sanyanga, Mlakara i Dialla.

Split: Gennaro Gattuso održao konferenciju za medije

Prvo pitanje na presici bilo je o smrti pape Franje.

- Žao mi je. Nevjerojatna osoba, nedostajat će mi mnogo. Osoba koja je bila bliska siromašnima, ljudima u potrebi. Oduševila me njegova ljudskost i bliskost svima, pogotovo ljudima koji pate. Sigurno će se osjetiti njegov odlazak.

Zadnje četiri utakmice protiv Istre bile su 1-1, kakvu utakmicu očekujete?

- Moramo biti objektivni, to je odlična momčad, pohvale njihovom treneru. Igraju drugačiji nogomet nego kod Tramezzanija, Garcia je promijenio momčad, vole se nadigravati, hrabri su i riskiraju. Mogu reći da trenutačno igraju najbolji nogomet u ligi. Očekuje nas teška utakmica, Istra je dobra u tranziciji, ima brze i snažne igrače. Više nego ikada trebamo podršku navijača, nadam se da će doći u velikom broju i da ćemo imati dovoljno strpljenja s Istrom, da ćemo uz naše navijače doći do pozitivnog rezultata.

Jeste li vidjeli poruke podrške po ulicama grada?

- Nisam vidio poruke. Dugo budem na stadionu, a onda idem preko Solina do Klisa. Ne idem u grad. Sutra je ključna utakmica u kojoj nam trebaju navijači. Bili su nevjerojatni u Varaždinu, osjetili smo njihovu podršku te zahvaljujući njima došli do pozitivnog rezultata. Ako ne pobijedimo istrpjet ćemo i kritike i uvrede, ali trebamo ih na stadionu. Istra? Protiv Šibenika i Gorice su izgubili, ali to su igrači koji su jako mirni i strpljivi. Dobra im je pozicija na tablici, igraju bez stresa.. Sutra je ključna utakmica, tri su još ostale kod kuće, trebaju nam navijači.

Tko će braniti od prve minute?

- Toni Silić je odradio dobar posao, ali Lučić je naš prvi golman i sutra je on na golu.

Garcia je rekao da ide na pobjedu, ne boji vas se?

- Normalno je da to kaže, a mi moramo spremni dočekati Istru, oni nemaju što izgubiti. Igraju dobar nogomet, logično je da njihov trener to izjavi.

Kako ste zadovoljni sa stanjem u momčadi?

- Nema smisla govoriti o umoru kad je Istra igrala dan iza nas. Igrači su radili na najbolji mogući način. Postoje manje problemi s ozljedama, ali spremni smo za utakmicu.

Je li ovo utakmica u kojoj igrači svaki strah moraju ostaviti u svlačionici?

- Tko ima strah, neka ostane kući. Svaku utakmicu treba ući bez straha, ovu utakmicu moramo dobro taktički odraditi. Ako zaigrate presing, koji nema smisla, radit ćete uzaludne trke. Vidjeli ste Dinamo i Rijeku koji su uzaludno trčali protiv Istre. Moramo dobro pročitati njihovu igru i imati glavu i red.

Neki su konstatirali da je Hajduk bolje igrao s igračem manje?

- Uvijek je bolje igrati s jedanaestoricom, ali dvije utakmice u nizu igrali smo s desetoricom. To je moderan nogomet i naporno je. Jako puno smo patili u Varaždinu, ali došli smo do remija, mogli smo pobijediti i izgubiti. Cilj je da moja momčad više ne šokira gledatelje i da nema iznenađenja, da se ne dogodi da Diallo udari protivničkog igrača. Bio je to slab intenzitet, ali to se više ne smije događati.