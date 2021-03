Stipe Miočić (38) će 27. ožujka braniti UFC-ov pojac u teškoj kategoriji protiv Francisa Ngannoua, a uoči tog meča dobio je najveću moguću motivaciju.

Naime, američki borac hrvatskog porijekla je na Instagramu objavio kako u njegovu obitelj stiže nasljednik. Njegova supruga Ryan Marie će na ljeto roditi sinčića.

Stipe i njegova supruga Ryan-Marie su roditelji postali 2018. godine kada se rodila Meelah Clarie koja će tako uskoro dobiti brata.

I dalje nije poznato ime djeteta, ali Stipe je to još najavio prije pet godina kada je bio u Zagrebu. Tada je rekao za Fightsite, kako će, kada dobije sina, nadjenuti mu ime Blaž, po svome pokojnom djedu.

On se rodio u Rtini kraj Zadra, bio je boksač, a Stipe na stopalu ima istetoviran povijesni hrvatski grb.

- To sam tetovirao jer volim biti Hrvat. Ponosna sam osoba. Mi smo svi ratnici i imam obiteljski grb na stražnjem dijelu noge - rekao nam je Stipe prilikom zadnjeg posjeta.

Iako je odrastao u SAD-u, Stipe je oduvijek veličao svoje hrvatsko porijeklo i njime se ponosio. Pa tako je bio strastveni navijač hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u u Rusiji, nekoliko puta je i posjetio Hrvatsku, a životna želja mu je - boriti se u Lijepoj našoj.

- Kada se situacija smiri, naravno da bih volio boriti se u Hrvatskoj. Bilo bi to sjajno. Volim zemlju, čudesna je. Volim sve o njoj, volim to što sam Hrvat i nadam se da će se to dogoditi. Definitivno bih to volio jednom kada ovoj pandemiji dođe kraj. Vidjet ćemo što UFC kaže i gdje žele da odradim idući meč. To bi bilo sjajno, a ako ništa drugo nadam se da ću se boriti u Clevelandu - kazao je Stipe.

Inače, Stipe je vijest o prinovi doznao usred priprema za kamerunskog diva Francisa Ngannoua protiv kojeg će braniti teškaški pojas. Miočić je posljednji put u ringu bio u kolovozu prošle godine kada je po drugi put zaredom pobijedio Daniela Cormiera te ga poslao u mirovinu.