Veslač, bobist, maratonac... neuništivi Boraska opet na SP

Igor Boraska hrvatskoj je javnosti poznat kao trofejni veslač koji se okitio olimpijskom broncom u osmercu iz Sydneya 2000. godine, ali i kao osvajač četiri medalje na svjetskim prvenstvima, uključujući i zlato iz Indianapolisa 1994. No Boraska je i prvi Hrvat koji je uz ljetne nastupio i na zimskim olimpijskim igrama, kao član posade bob četverosjeda 2002. godine u Salt Lake Cityju osvojio je 26. mjesto. Nakon veslanja i boba okušao se svestrani Boraska i u atletici, redovito trči polumaratone, a prije dvije godine istrčao je i najpoznatiji maraton na svijetu u New Yorku ispod četiri sata.

Foto: Privatni album/Siniša Hančić/Pixsell/Reuters/Pixsell

Iako će iduće godine proslaviti 50. rođendan, Boraska se i dalje aktivno natječe u jednom malo poznatoj disciplini obalnog veslanja, preciznije veslanja na otvorenom moru. Upravo je ovih dana, od 1. do 3. studenoga u Hong Kongu na rasporedu Svjetsko prvenstvo na kojem Boraska nastupa sa svojim kolegom Petrom Lovrićem.

- Obalno veslanje nije toliko nova, koliko je nepoznata disciplina veslanja, natjecanja se odvijaju već dugi niz godina, a ja sam do sada sudjelovao na sedam. Na prvih šest u paru sa Zvonimirom Batinićem, a od prošle godine s Petrom Lovrićem. Riječ je o utrci čamaca na otvorenom moru, ponekad je staza postavljena i par kilometara od obale, natječe se 20-ak posada u kvalifikacijskoj utrci dugoj 4-6 kilometara (klasična veslačka staza duga je 2 km op.p), utrka traje 20 - 30 minuta, i po nekoliko najboljih ide u finale u kome se vesla na nešto dužoj stazi – otkriva nam Boraska.

Foto: Privatan album

Natjecanje je specifično po tome što se utrka odvija na otvorenom moru, po jakom vjetru, po jakim strujama, po nepredvidljivim valovima..., dakle u svim mogućim uvjetima. Iako mnogi ovo natjecanje percipiraju kao natjecanje veterana koji su aktivni i u veslačkoj mirovini, Boraska nam otkriva kako je to zabluda.

- Natječu se svi, uglavnom je riječ o natjecateljima starim 20-35 godina, ja sam primjerice daleko najstariji, pravi veteran, a i moj kolega iz posade Petar Lovrić je među starijima – kaže Boraska i dodaje kako su godine i iskustvo njihova prednost nad mladim veslačima.

- Obzirom da mlađima ne možemo konkurirati snagom i izdržljivošću, možemo spretnošću i iskustvom. Upravo zbog toga nam i odgovaraju ekstremni uvjeti, što veći valovi, što jače struje, što više okreta. Netko tko je u životu veslao isključivo na stazi, pogotovo na malim jezerima kao što je primjerice Jarun, na kojima uopće nema valova i vjetra, teže će se snaći na oceanu nego mi koji smo cijeli život veslali po buri i valovima. Klasičnim veslačima kad dođe veliki val s boka, uglavnom ih poklopi ili su velikim u problemima, a nama je to normalno...

Foto: Privatan album

Vesla se oko bova, koje su postavljene u trokut, četverokut...

- Što više okreta to bolje, više okreta je opet prednost za nas veterane s iskustvom. Gužva je, pogotovo na prvom okretu dok se još nitko ne odvoji, a nitko ne želi popustiti. Bude tu svega, na rubu incidenta... Neki veslači čak na kapama imaju i male retrovizore da kontroliraju što se događa iza njih.

Staza u Hong Kongu je postavljena u luci Kraljevskog jedriličarskog kluba, na sreću daleko od centra grada i lokacija na kojima se odvijaju prosvjedi pa su natjecatelji mirni. U tom kanalu između kopna i otoka promet je intenzivan i trebalo bi biti jako nemirno more.

- Najavili su velike valove upravo zbog brojnih brodova koji tuda prolaze, ali slično su najavljivali i lani za Vancouver, pa je bila skoro bonaca. Ja se nadam da će biti dosta valova i da ćemo ponoviti najbolji rezultat, deseto mjesto iz Barija 2011. i Lime 2015. godine - govorio je najavljujući utrku.

Foto: Privatan album

Obzirom da je aktivan i svakodnevno se bavi raznim sportovima, Boraska nikad ne prolazi klasične pripreme za Svjetsko prvenstvo.

- Svaki dan treniram na ergometru, a kad je more valovito skočim u običan čamac i veslam. Moj kolega iz posade živi i radi kao investicijski bankar u New Yorku i on također trenira sam. Rijetko imamo priliku veslati skupa, odradimo par treninga ljeti i na natjecanjima. Općenito, obalno veslanje je malo poznat sport kod nas, svega par klubova ima odgovarajuće brodove i to je prava šteta. Imamo idealne uvjete i mogli bi napraviti dobre rezultate, a sjajan je i za rekreativce. Uostalom, vjerojatno će se ova disciplina naći i na OI već 2024. godine – zaključuje Boraska.

Tema: Sport fanatik