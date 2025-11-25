Obavijesti

Veznjak Evertona uputio ispriku nakon što je napao suigrača: 'To nisam ja, neće se više ponoviti'

Piše HINA,
Foto: Phil Noble

Ono što se dogodilo ne odražava tko sam ja niti vrijednosti za koje se zalažem. Emocije mogu biti jake, ali ništa ne opravdava takvo ponašanje, napisao je Idrissa Gueye

Vezni igrač Evertona Senegalac Idrissa Gueye (36) ispričao se suigračima i navijačima nakon što je isključen u susretu protiv Manchester Uniteda zbog udaranja suigrača Michaela Keanea. Gueye je zaradio crveni karton već u 13. minuti susreta nakon što je udario suigrača Michaela Keanea.

Premier League - Manchester United v Everton
Foto: Phil Noble

Između stopera i veznjaka Evertona prvo je došlo do verbalnog sukoba, potom do naguravanja, a zatim je Gueye ošamario suigrača nakon čega mu je sudac Tony Harrington pokazao crveni karton. Srećom, po Senegalca Everton je s igračem manje na Old Traffordu pobijedio ManU sa 1-0.

- Prvo se želim ispričati svom suigraču Michaelu Keaneu. Preuzimam punu odgovornost za svoju reakciju. Također, se ispričavam svojim suigračima, osoblju, navijačima i klubu - objavio je Gueye na društvenim mrežama.

- Ono što se dogodilo ne odražava tko sam ja niti vrijednosti za koje se zalažem. Emocije mogu biti jake, ali ništa ne opravdava takvo ponašanje. Pobrinut ću se da se to više nikada ne dogodi - dodao je senegalski veznjak koji igra za Everton od 2022. godine. Prije toga je nosio dres PSG-a, Aston Ville i Lillea.

Bio je to prvi put da je igrač Premier lige isključen zbog svađe sa suigračem otkako je Ricardo Fuller iz Stoke Cityja isključen zbog udaranja Andyja Griffina tijekom utakmice protiv West Ham Uniteda 2008. godine.

