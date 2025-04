Veznjak PSG-a nakon pobjede u Londonu poručio: 'Ima ljudi koji ne vjeruju u nas, ovo je za njih'

Paris Saint-Germain je pobijedio Arsenal na Emiratesu s minimalnih 1-0, i tako stigao do prednosti pred uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka pred domaćom publikom u Parizu. Ousmane Dembele postigao je jedini gol već u četvrtoj minuti, a Francuzi su u završnici mogli povećati prednost. Bradley Barcola promašio je izvrsnu priliku, dok je Goncalo Ramos pogodio gredu nakon što je sam izbio pred Rayu. Portugalac je pokušao golmana iznenaditi udarcem špicom, no to nije bilo dovoljno precizno.

I Arsenal ima razloga za žaljenje. Gianluigi Donnarumma briljirao je na golu, potpuno zaustavivši sve pokušaje "topnika", koji su stvorili nekoliko opasnih prilika. Arsenalov golman Raya smatra da je njegova momčad mogla pobijediti.

- Izuzev prvih 20 minuta, dominirali smo čitavu utakmicu. Tek je poluvrijeme, ostat ćemo pozitivnog razmišljanja. Idućeg tjedna pokušat ćemo pristupiti utakmici sličnim principima jer imamo osjećaj da smo igrali dobro. Znamo da možemo pobijediti svakoga, čak i u gostima - izjavio je nakon utakmice.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Veznjak PSG-a Vitinha odigrao je sjajno i proglašen je igračem utakmice, a nakon susreta izrazio je oduševljenje.

- Bila je ovo veličanstvena večer za sve nas i odlična predstava momčadi. Inače volimo posjed, no sada smo se morali prilagoditi protivniku, mislim da smo i u obrani i napadu odradili dobar posao - rekao je i zatim je istaknuo zanimljiv podatak.

- Našem pogotku prethodilo je 26 odigranih dodavanja, to pokazuje postojeću dinamiku i snagu kolektiva. Donnarumma je isto bio sjajan, sigurno je on ključ naše pobjede. Ništa još nije riješeno, dat ćemo sve od sebe da uđemo u finale. Postoje neki ljudi koji ne vjeruju u nas, ali nije nas briga za njih. Ovo pobjedu posvećujem i njima. Imamo sjajne navijače i mi smo PSG - zaključio je veznjak.

Uzvrat je na rasporedu 7. svibnja u Parizu.

