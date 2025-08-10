Obavijesti

ZANIMLJIVO OPAŽANJE

Veznjak Rome: De Bruyne je trenutačno bolji od Modrića, ali zadovoljstvo ih je imati u ligi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Cristante je za Romu nastupio 318 puta, igra na poziciji defenzivnog veznog, a prema TM-u vrijedi sedam milijuna eura. Za reprezentaciju Italije odigrao je 43 utakmice i zabio dva gola

Bryan Cristante (30) igra za Romu već sedam godina i odlično poznaje Serie A. U intervjuu za Sky dotakao se novih igrača koji su došli u ligu, među kojima je i Luka Modrić (39), kao i Kevin De Bruyne (34). 

- Što bih ukrao od Modrića i De Bruynea? Teško je, ima puno toga za ukrasti (smijeh). Sretan sam što su dva nevjerojatna prvaka poput njih stigla u Italiju, donose kvalitetu i popularnost Serie A i to je važna stvar. Obojica su ispisali povijest, ne bih mogao reći što bih im ukrao. Možda da nastavim s prethodnim odgovorima, ukrao bih im sposobnost pobjeđivanja - rekao je Cristante pa nahvalio Hrvata.

- Modrić je osvojio šest Liga prvaka, ima puno toga za ukrasti od takvog igrača...

Serie A - Inter Milan v AS Roma
Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Ipak, novinari nisu odustajali pa su pitali Rominog veznjaka tko je bolji od navedene dvojice igrača. 

- Ovo pitanje je još teže od prošlog. Ne znam... možda zbog godina, rekao bih De Bruyne, ali Modrić je igrač koji je puno toga osvojio i još uvijek je prvak. Obojica će se dobro snaći i zadovoljstvo ih je imati ih u našoj ligi - kazao je. 

Serie A - AS Roma v Juventus
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Cristante je za Romu nastupio 318 puta, igra na poziciji defenzivnog veznog, a prema TM-u vrijedi sedam milijuna eura. Za reprezentaciju Italije odigrao je 43 utakmice i zabio dva gola.

