Victor Sanchez: Mogli smo zabiti još golova. Jako smo zadovoljni

Rijeka je dominantnom izvedbom slavila protiv Varaždina 3-1 na Rujevici u 22. kolu HNL-a. Trener domaćih Victor Sanchez zadovoljan je nakon utakmice.

- Jako smo sretni zbog izvedbe, igrači su odigrali jako dobro, teška utakmica, težak suparnik. Dobro smo pripremili utakmicu, igrači su bili koncentriran cijelu utakmicu, osim na kraju kada smo primili gol iz kornera. Pobijeđivali smo u duelima, to je jako važno, postigli smo tri pogotka, mogli smo postići još - rekao je trener Rijeke pa jasno poručio:

- Imamo jasno definiran redoslijed izvođača, a Fruk je uvijek broj jedan i tako će ostati - odgovorio je na pitanja hoće li Fruk nastaviti izvoditi penale nakon nerealiziranog protiv Varaždina.

Trener Varaždinaca Nikola Šafarić svjestan je da je to bila zaslužena pobjeda domaćih.

- Nismo bili dobri od početka, loše smo ušli u utakmicu. Definitivno zaslužena pobjeda Rijeke, mogla je biti i većom razlikom. Nismo bili pravi - rekao je nakon utakmice.

Rijeka je pobjedom skočila na treće mjesto ljestvice sa 32 boda, isto koliko ima i četvrti Varaždin.