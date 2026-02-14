Obavijesti

DOJMOVI TRENERA

Victor Sanchez: Mogli smo zabiti još golova. Jako smo zadovoljni

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - VARAŽDIN 3-1 Nismo bili dobri od početka, loše smo ušli u utakmicu. Definitivno zaslužena pobjeda Rijeke, mogla je biti i većom razlikom. Nismo bili pravi, rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić

Admiral

Rijeka je dominantnom izvedbom slavila protiv Varaždina 3-1 na Rujevici u 22. kolu HNL-a. Trener domaćih Victor Sanchez zadovoljan je nakon utakmice. 

Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin 02:07
Golovi na utakmici Rijeka - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Jako smo sretni zbog izvedbe, igrači su odigrali jako dobro, teška utakmica, težak suparnik. Dobro smo pripremili utakmicu, igrači su bili koncentriran cijelu utakmicu, osim na kraju kada smo primili gol iz kornera. Pobijeđivali smo u duelima, to je jako važno, postigli smo tri pogotka, mogli smo postići još - rekao je trener Rijeke pa jasno poručio: 

- Imamo jasno definiran redoslijed izvođača, a Fruk je uvijek broj jedan i tako će ostati - odgovorio je na pitanja hoće li Fruk nastaviti izvoditi penale nakon nerealiziranog protiv Varaždina. 

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Trener Varaždinaca Nikola Šafarić svjestan je da je to bila zaslužena pobjeda domaćih. 

- Nismo bili dobri od početka, loše smo ušli u utakmicu. Definitivno zaslužena pobjeda Rijeke, mogla je biti i većom razlikom. Nismo bili pravi - rekao je nakon utakmice. 

Rijeka je pobjedom skočila na treće mjesto ljestvice sa 32 boda, isto koliko ima i četvrti Varaždin. 

