TRENER RIJEKE

Victor Sanchez nakon potopa u Gorici: Još uvijek smo treći u ligi

Piše Petar Božičević,
Victor Sanchez nakon potopa u Gorici: Još uvijek smo treći u ligi
Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

GORICA - RIJEKA 4-0 Sada se moramo odmoriti i pripremiti za završnicu sezone. Još uvijek smo treći, ali sada se moramo fokusirati na to da osiguramo tu poziciju i borimo za Kup, kazao je trener Rijeke

Nogometaši Rijeke teško su poraženi od Gorice (4-0) u 27. kolu HNL-a i pretrpjeli drugi uzastopni prvenstveni poraz, ali trener Victor Sanchez nije očajavao nakon utakmice. 

- Rekao sam prije utakmice koliko je za današnju utakmicu važno da budem dobri u duelu. Nismo bili dobri u tom smislu ni u obrani ni u napadu i izgubili smo. Dobili smo gol iz prve šanse koju su stvorili. Teško je, mislim da nas je koštao umor - rekao je za MAX Sport nakon utakmice i dodao:

- Sada se moramo odmoriti i pripremiti za završnicu sezone. Još uvijek smo treći, ali sada se moramo fokusirati na to da osiguramo tu poziciju i borimo za Kup. 

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rijeka u idućem kolu igra protiv Slaven Belupa u gostima, a nakon toga istog suparnika dočekuje u Kupu četiri dana kasnije. 

Komentari 6
