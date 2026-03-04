Obavijesti

Sport

Komentari 0
U DOBROM JE STANJU

Victor Sanchez oglasio se nakon izlaska iz bolnice, a napisao je i jednu riječ na hrvatskom jeziku

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Victor Sanchez oglasio se nakon izlaska iz bolnice, a napisao je i jednu riječ na hrvatskom jeziku
2
Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uistinu sam blagoslovljen što sam potpuno zdrav i što imam vrhunski pomoćni kadar, koji priskače u pomoć kad god je potrebno i pod svim okolnostima - započeo je objavu trener Rijeke Victor Sanchez

Admiral

Trener Rijeke Victor Sanchez je u dobrom zdravstvenom stanju uoči četvrtfinala hrvatskog Kupa. Podsjetimo, trener Rijeke iznenada je završio u bolnici prošle srijede pa je povijesnu utakmicu Rijeke protiv Omonije na Rujevici vodio pomoćni trener Ramiro Muñoz

- Uistinu sam blagoslovljen što sam potpuno zdrav i što imam vrhunski pomoćni kadar, koji priskače u pomoć kad god je potrebno i pod svim okolnostima. Hvala svim liječnicima i medicinskom timu KBC-a. Posebno hvala upravi i vodstvu Rijeke te svim klupskim zaposlenicima koji su se pobrinuli za mene i moju obitelj. Zadnje, ali ne i manje važno, hvala i svima vama na porukama podrške u ovim teškim trenucima - napisao je na engleskom, a napisao je jednu riječ na hrvatskom: "HVALA" napisao je na kraju. 

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sanchez je utakmicu protiv Lokomotive pratio s tribina, a Muñoz je nakon pobjede 2-0 priznao kako je sudjelovao u pripremi utakmice iz bolnice.

Aktualnog hrvatskog prvaka danas čeka Jadranski derbi u četvrtfinalu Kupa. Riječani od 20 sati igraju protiv Hajduka. Prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv Strousburga na rasporedu je 12. ožujka u 18.45 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola
POLUFINALE KUPA KRALJA

Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola

BARCELONA - ATLETICO 3-0: Bernal (30', 73') je bio dvostruki strijelac, a zabio je i Raphinha (45'+5') s bijele točke. Ipak, Atletico je prošao u finale Kupa nakon visoke pobjede (4-0) u Madridu
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026