Victor Sanchez oglasio se nakon izlaska iz bolnice, a napisao je i jednu riječ na hrvatskom jeziku

Trener Rijeke Victor Sanchez je u dobrom zdravstvenom stanju uoči četvrtfinala hrvatskog Kupa. Podsjetimo, trener Rijeke iznenada je završio u bolnici prošle srijede pa je povijesnu utakmicu Rijeke protiv Omonije na Rujevici vodio pomoćni trener Ramiro Muñoz.

- Uistinu sam blagoslovljen što sam potpuno zdrav i što imam vrhunski pomoćni kadar, koji priskače u pomoć kad god je potrebno i pod svim okolnostima. Hvala svim liječnicima i medicinskom timu KBC-a. Posebno hvala upravi i vodstvu Rijeke te svim klupskim zaposlenicima koji su se pobrinuli za mene i moju obitelj. Zadnje, ali ne i manje važno, hvala i svima vama na porukama podrške u ovim teškim trenucima - napisao je na engleskom, a napisao je jednu riječ na hrvatskom: "HVALA" napisao je na kraju.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sanchez je utakmicu protiv Lokomotive pratio s tribina, a Muñoz je nakon pobjede 2-0 priznao kako je sudjelovao u pripremi utakmice iz bolnice.

Aktualnog hrvatskog prvaka danas čeka Jadranski derbi u četvrtfinalu Kupa. Riječani od 20 sati igraju protiv Hajduka. Prva utakmica osmine finala Konferencijske lige protiv Strousburga na rasporedu je 12. ožujka u 18.45 sati.