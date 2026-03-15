NAKON PORAZA

Victor Sanchez: Previše sam rotirao? Sve su to igrači Rijeke

Piše Petar Božičević
Čitanje članka: < 1 min
Victor Sanchez: Previše sam rotirao? Sve su to igrači Rijeke
Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - ISTRA 0-2 Slična utakmica kao protiv Strasbourga, gdje smo također rano primili dva gola iz vlastitih pogrešaka, i to prelagano. Nakon toga smo stvorili puno prilika, ali očito imamo problem zabiti gol, kaže trener Rijeke

Istra 1961 je pobijedila Rijeku 2-0 na Rujevici u regionalnom derbiju 26. kola HNL-a, a Victor Sanchez je uoči utakmice napravio brojne rotacije u početnom sastavu. Trener Rijeke smatra da je momčad previše promašivala. 

- Slična utakmica kao protiv Strasbourga, gdje smo također rano primili dva gola iz vlastitih pogrešaka, i to prelagano. Nakon toga smo stvorili puno prilika, ali očito imamo problem zabiti gol. Bolno smo kažnjeni za svoje pogreške - rekao je Sanchez pa se osvrnuo na brojne promjene u početnoj postavi. 

- Svi smo mi jedna momčad, svi su oni igrači Rijeke. Evo, Toni Fruk je lakše bolestan i želimo ga imati u boljem stanju za iduću utakmicu. Na trudu igračima nemam što zamjeriti, pogreške su nas koštale. 

Rijeka: Rijeka i Istra susreli se u 26. kolu SuperSport HNL
Rijeka: Rijeka i Istra susreli se u 26. kolu SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

S druge strane, Oriol Riera je kritizirao raspored. 

- Nisam zadovoljan rasporedom jer igrali smo u nedjelju navečer, a već u petak igramo s Varaždinom. Igrači nemaju vremena za oporavak - kazao je trener Istre. 

Puljani su prekinuli niz od pet uzastopnih poraza i šesta su momčad hrvatskog prvenstva, dok je Rijeka treća, a u četvrtak ju čeka uzvrat protiv Strasbourga u osmini finala Konferencijske lige. 

