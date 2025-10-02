Victor Sanchez (zasad) nije puno donio, Rijeku trese velika kriza!

Rijeka se nalazi u krizi. Igrački i rezultatski, hrvatski prvak ne izgleda dobro na početku nove sezone. Pokušali su u klubu s Kvarnera promjenom trenera prodrmati momčad, ali zasad se angažman Victora Sancheza nije pokazao kao dobro rješenje.

Španjolac je preuzeo Riječane trećeg rujna i zasad ih vodio u pet utakmica. Ostvario je pobjedu samo protiv niželigaša Maksimira u Kupu 4-0. U HNL-u je Rijeka pod Sanchezom remizirala protiv Lokomotive (1-1) i Istre 1961 (0-0) te izgubila od Vukovara 1991 (3-2), a poraz od Noaha (1-0) označio je negativan početak i europskog puta.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Možda alarmi za uzbunu još nisu upaljeni na Rujevici, ali situacija je vrlo delikatna. Rijeka se nakon trijumfalne prošle sezone nalazi na pretposljednjem mjestu prvenstvene ljestvice sa svega sedam bodova u osam odigranih kola. Ždrijeb ju je u Konferencijskoj ligi "pomazio", ali malo je tko očekivao i poraz od Noaha koji je trostruko manje vrijedna momčad prema Transfermarktu.

Dakako, nije Španjolcu pomogao ni pritisak navijača koji su izrazili nezadovoljstvo smjenom Radomira Đalovića, ali ni slabija forma igrača koji su prethodnih sezona nosili ovu momčad (Janković, Radeljić, Petrovič...).

Rijeku prije reprezentativne stanke čeka još dvoboj u Gorici (5. listopada) i tu su bod(ovi) praktički imperativ. Ne treba ni naglašavati pod kojim bi se pritiskom našli novi trener i cijela momčad kad bi Rijeka drugi krug prvenstva dočekala s pretposljednjeg ili posljednjeg mjesta...

Učinak Victora Sancheza otkad je preuzeo Rijeku:

Rijeka - Lokomotiva 1-1

Maksimir - Rijeka 0-4

Vukovar 1991 - Rijeka 3-2

Rijeka - Istra 1961 0-0

Noah - Rijeka 1-0