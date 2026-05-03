UNATOČ REMIJU

Vida i AEK sve bliže naslovu

Piše HINA,
Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Orangepictures

Tri kola prije kraja prvenstva AEK ima 67 bodova, PAOK ima šest manje, baš kao i Olympiakos, dok je Panathinaikos četvrti sa 51 bodom.

U susretu 29. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je odigrao 0-0 na gostovanju kod Panathinaikosa sasvim se približivši naslovu prvaka. Pao je vrlo rano ostao s igračem manje nakon što je u 17. minuti isključen Javi Hernandez. AEK je u nastavku susreta dominirao, no Alban Lafont je branio sjajno spasivši domaćine od poraza.

Adriano Jagušić nije nastupio za Panathinaikos, baš kao niti Domagoj Vida za AEK.

U drugom susretu PAOK je pobijedio Olympiakos sa 3-1.

Alexander Jeremejeff (15, 65) i Andrija Živković (55) bili su strijelci za solunski sastav, dok je za goste iz Pireja zabio Ayoub El Kaabi (29). Luka Ivanušec je za PAOK zaigrao od 87. minute, dok je Dejan Lovren propustio susret zbog ozljede.

U idućem kolu AEK će u nedjelju, 10. svibnja ponovo igrati protiv Panathinaikosa, ali na svom travnjaku, dok će Olympiakos ugostiti PAOK. U srijedu, 13. svibnja sastaju se Olympiakos - Panathinaikos, te PAOK - AEK, a zadnje kolo je na rasporedu 17. svibnja kada će snage odmjeriti AEK - Olympiakos i Panathinaikos - PAOK

