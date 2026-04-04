VIDEO 16-godišnji sin Mladena Bartolovića zabio prvijenac u dresu Cibalije. Pogledajte gol

U utakmici 25. kola Prve nogometne lige, Cibalia je u Vinkovcima dočekala Croatiju iz Zmijavaca. Domaćini su sjajno otvorili utakmicu i poveli već u 3. minuti susreta golom Luke Bartolovića. 16-godišnjak je loptu dočekao na volej nakon kornera i nevjerojatnim udarcem zatresao protivničku mrežu te zabio prvijenac u dresu Cibalije.

Bartolović je sin legende Cibalije Mladena Bartolovića koji je tragično preminuo u siječnju nakon duge i teške bolesti. Njegov 16-godišnji sin nedavno je debitirao u seniorskoj konkurenciji, a utakmicu protiv Croatije napustio je u 15. minuti nakon ozljede. Umjesto njega u igru je ušao Andrija Bubnjar.

Cibalia je pobjedila 4-0, a osim Bartolovića golove su zabili Žabec, Bubnjar i Stapić. Cibalia je trenutačno treća momčad prvenstva s 41 bodom, četiri manje od Rudeša i šest bodova manje od prvoplasiranih Sesveta.