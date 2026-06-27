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ZAGRIJAVAJE ZA UTAKMICU

VIDEO 24sata u Philadelphiji: Hrvatski navijači okupirali grad, sreli smo Kolindu i mladence!

Piše iz Philadelphije: Hrvoje Tironi, Iz Philadelphije: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 6 min
VIDEO 24sata u Philadelphiji: Hrvatski navijači okupirali grad, sreli smo Kolindu i mladence!
Foto: Hrvoje Tironi /24sata

U Philadelphiji je zavladala hrvatska ludnica: tisuće navijača uz pjesmu, zastave i ples dočekale Vatrene, a mladencima priredile neviđeni šou

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Baš kao u Dallasu i u Torontu, hrvatski su navijači napravili pravu feštu uoči utakmice reprezentacije i u Philadelphiji. Najprije na ulicama ovog povijesnog grada, nekada glavnoga grada Sjedinjenih Američkih Država koji ovih dana slavi 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti, a potom i u klubu Craft Hall gdje se gotovo tisuću navijača zabavljalo do sitnih noćnih sati uz glazbu uživo. Na repertoaru su, naravno, bili hrvatski hitovi: Mišo Kovač, Mladen Grdović, Dino Dvornik, Parni valjak, Prljavo Kazalište, Thompson.

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Hrvatski navijači u Philadelphiji VIDEO
Hrvatski navijači u Philadelphiji | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači okupirali Philadelphiju VIDEO
Hrvatski navijači okupirali Philadelphiju | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Sve je počelo okupljanjem ispred hotela Notary gdje su desetci navijača dočekali autobus s reprezentativcima i pozdravili ih pljeskom. Zatim su se preselili u Cret park, gdje je tisuće navijača razvilo  00 metara dugu zastavu te uz pjesmu i skandiranje prošetalo natrag do hotela Notary. Uz uobičajene navijačke i domoljubne pjesme, ispred hotela su svi uglas skandirali: "Hoćemo pobjedu, hoćemo pobjedu..." te tako poslali jasnu poruku što očekuju od izbornika Zlatka Dalića, kapetana Luke Modrića i suigrača na utakmici s Ganom.

SP 2026 Philadelphia: Navijači razvili veliku hrvatske zastavu na uoči utakmice s Ganom SP 2026 Philadelphia: Navijači razvili veliku hrvatske zastavu na uoči utakmice s Ganom SP 2026 Philadelphia: Navijači razvili veliku hrvatske zastavu na uoči utakmice s Ganom
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na trgu ispred hotela odvila se i scena koju će mladi američki bračni par vjerojatno pamtiti do kraja života. Naime, mladenci su nakon vjenčanja u pratnji kumova i djeveruša krenuli preko trga i putem naišli na raspjevane hrvatske navijače koji su im priredili pravi šou. Okružili su ih, potom su im zapjevali i oko njih zaplesali. Mladenci su najprije bili u šoku, nisu znali što se događa, ali su se spremno priključili zabavi i zaplesali s navijačima koji su im priredili slavlje kakvo su mogli samo sanjati. Mladenki su i suze potekle niz lice, naravno radosnice, a neki su im predložili i da nakon ovakvog slavlja medeni mjesec moraju provesti u Hrvatskoj.  

SP 2026 Philadelphia: Steve Mešić Ludin zapalio atmosferu među hrvatskim navijačima SP 2026 Philadelphia: Rasplesana Kolinda zabavljala se sa hrvatskim navijačima
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon razvijanja zastave navijači su se razišli, jedni na nastavak zabave na otvorenom koji se odvijao na Penn's Landingu uz rijeku Delaware, a drugi na zatvoreni tulum koji je organiziran u klubu Craft Hall na Liberty pointu. Na njemu su među ostalima bili i ministar Ivan Šipić, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, koja je bila glavna na plesnom podiju. Rasplesana, dobro raspoložena, pjevala je s bendom, pozirala je navijačima i snimala selfie, a u jednom trenutku se popela i na binu i zapjevala.

Nisu to bile jedine dvije lokacije, i u starom dijelu grada navijači su se zabavljali po kafićima, zagrijavajući se za utakmicu. Crveno bijeli kvadratići zauzeli su ulice Philadelphije, nema sumnje kako će tako biti i danas.

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