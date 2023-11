VIDEO 3D analiza otkrila kako su suci pogurali Talijane na Euro

Pobjeda je vodila Ukrajinu na Europsko prvenstvo, dok bi Talijani ostali kod kuće. U trećoj minuti sudačke nadoknade Bryan Cristante je srušio Mihajla Mudrika kod rezultata 1-1, a španjolski sudac Manzano je ostao nijem, baš kao i VAR soba.

Tražili su Ukrajinci penal, znali su koju priliku su mogli imati, ali Jesus Gil Manzano i njegovi suradnici u VAR sobi vjerojatno su odlučili da nije potrebno pregledati ni snimku, a ukrajinski reprezentativci su se bunili. Video prekršaja možete pogledati OVDJE.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

- To je bez ikakve sumnje bio čisti penal. No što to nama vrijedi kada VAR-a kao da nema kada bi se trebao javiti barem sucu da provjeri, kada već on nije vidio evidentan prekršaj za jedanaesterac - rekao je ukrajinski izbornik Serhij Rebrov nakon utakmice.

A prema neslužbenoj 3D analizi stranice VARCheck, do kontakta je svakako Manzano trebao dobiti priliku da ponovno pregleda snimku. No, to se nije dogodilo i Italija je otišla na Euro.