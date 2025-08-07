VIDEO Albanci šokirali Hajduk eurogolom s 20 metara, Durdov iskoristio majstoriju Krovinovića

U srijedu je Rijeka šokantno izgubila od Shelbournea 1-2 na Rujevici u prvom susretu 3. pretkola Europske lige što je Ircima bio najveći uspjeh u klupskoj povijesti. Dan kasnije, Hajduk je nastavio Rijekinim stopama u sudaru 3. pretkola Konferencijske lige s albanskim Dinamo Cityjem iz Tirane pa gubio na poluvremenu. Ipak, Splićani su, srećom, brzo poravnali u nastavku.

Iako je splitski klub u potpunosti dominirao u prvom dijelu, kao i Rijeka jučer, njegov suparnik trebao je i dočekao samo jednu šansu. Ona se dogodila u 37. minuti kada je klub iz Tirane složio jednu od rijetkih akcija i zabio zaista čudesan gol.

Vila je odigrao za Bregua, koji je potegnuo s kojih 20 metara i nevjerojatno pogodio pokraj nemoćnog Ivušića. Ruku na srce, sjajni golman Hajduka apsolutno ništa nije mogao.

U prvom dijelu za Hajduk su se ispromašivali Livaja, Durdov i Brajković, Albanci su kaznili sve promašaje.

VIDEO: GOL BREGUA

No, sve što je Hajduk promašio u prvom, došlo je na naplatu u drugom dijelu. Momčad Gonzala Garcije furiozno je krenula u nastavak i poravnala već u 49. minuti nakon sjajne akcije Filipa Krovinovića i Brune Durdova.

Krovinović je fantastično prošao po lijevoj strani, driblingom se riješio čuvara pa lijevom nogom u trepavicu pogodio suigrača koji je na drugoj stativi pospremio loptu u mrežu. Mladom krilnom napadaču strašno je značio ovaj gol što je pokazao burnom proslavom.

VIDEO: GOL DURDOVA