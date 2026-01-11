VIDEO Alen Halilović se vratio na teren i odmah maestralno asistirao! Pogledajte ovaj potez

GA Eagles i Fortuna Sittard odigrali su 2-2 u 18. kolu Eredivisie. Domaćin je vodio 2-1 do 93. minute, a onda je na scenu nastupio Alen Halilović.

Hrvatski nogometaš u igru je ušao u 89. minuti, a onda u 93. fantastično asistirao za gol Hubnera za izjednačenje. Halilović je burno proslavio asistenciju, a ovo mu je bio i prvi nastup u sezoni.

Situacija oko Halilovića bila je obavijena velom misterije, a onda je trener Danny Buijs sredinom studenog otkrio da se Hrvat mučio s ozljedom. Na kraju ove sezone mu istječe ugovor s Fortunom, a klub je na društvenim mrežama posebno istaknuo Halilovića uz riječi:

"Došao i osvojio. Kralj".

Prošle je sezone u 28 utakmica zabio dva gola i dodao četiri asistencije, a u ljetnom prijelaznom roku nagađalo se o mogućem odlasku. Interes su pokazali Qarabag i Gremio, ali Alen je odlučio ostati u Fortuni.